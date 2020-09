मुंबई विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन

मुंबई, ता. 20 : मुंबई विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राची परीक्षा देणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई विद्यापीठाने हेल्पलाईनची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. परीक्षेदरम्यान दिव्यांग विद्यार्थ्यांना लेखनिक आणि परीक्षेसाठी वाढीव वेळ मिळण्याबाबत काही शंका असल्यास त्यांची माहिती या संकेतस्थळावरून होणार आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या परिपत्रकानुसार नियमित परीक्षा या 1 ऑक्टोबर ते 17ऑक्टोबर या कालावधीत होणार आहेत. तर बॅकलॉगच्या परीक्षा या 25 सप्टेंबरपासून सुरू केल्या जातील. परीक्षांच्या सुयोग्य आयोजनासाठी विद्यापीठाने विद्याशाखानिहाय महाविद्यालयांचे क्लस्टर्स तयार केले असून क्लस्टरमधील एका महाविद्यालयास लीड महाविद्यालय म्हणून जबाबदारी दिली आहे. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेसाठी आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्याही सूचना विद्यापीठाने दिल्या आहेत. महत्त्वाची बातमी - बल्ले बल्ले करत व्यक्त केला आनंद, 106 वर्षीय आजींनी कोरोनाला हरवले दिव्यांग विद्यार्थांना त्यांच्या शंकांबाबत एका ठिकाणी मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी विद्यापीठाने 9405328976 आणि 7058328976 हे दोन संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहेत. परीक्षेच्या दरम्यान ज्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यकता भासेल अशा विद्यार्थ्यांनी या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे परीक्षा व मुल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. विनोद पाटील यांनी सांगितले. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह परीक्षांचे नियोजन करताना विद्यापीठाने हे महत्वाचे पाऊल उचलले असून परीक्षेच्या दरम्यान दिव्यांग विद्यार्थ्यांना लेखनिक व परीक्षेसाठी वाढीव वेळ अशा अनुषंगिक बाबींसाठी काही शंका असल्यास असे विद्यार्थी या संपर्क क्रमांकावर फोन करून त्यांच्या शंकांचे समाधान करू शकतील, असेही पाटील यांनी सांगितले. ( संपादन - सुमित बागुल ) mumbai university starts helpline for handicapped students who would be giving exams this year

