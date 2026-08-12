Mumbai Fire: विलेपार्लेत काळरात्र! 11व्या मजल्यावरील आगीत अडीच वर्षांच्या चिमुकल्यासह मोलकरणीचा मृत्यू

Mumbai Vile Parle Building Fire: मुंबईच्या विलेपार्ले पश्चिम परिसरात मंगळवारी रात्री बहुमजली इमारतीच्या 11व्या मजल्यावर लागलेल्या भीषण आगीत अडीच वर्षांच्या चिमुकल्यासह 23 वर्षीय मोलकरणीचा मृत्यू झाला. सेंट झेवियर्स स्कूलजवळील ‘शांता भवन’ या इमारतीत रात्री सुमारे 10 वाजून 2 मिनिटांनी आग लागली. आगीच्या ज्वाळा आणि मोठ्या प्रमाणात धूर पसरल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली..15 जणांना सुखरूप बाहेर काढलेघटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 20 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. बचावकार्यादरम्यान इमारतीच्या छतावर अडकलेल्या 15 जणांना अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढले. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली..ज्या फ्लॅटमध्ये आग लागली होती, तेथून चार जणांना बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले; मात्र अडीच वर्षांच्या अबीर आणि 23 वर्षीय अंकिता यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले..Ghatkopar landslide : घाटकोपरमध्ये दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू; ५-६ घरांवर दरड, अनेकजण अडकल्याची भीती.चार जखमींवर उपचार सुरूनानावती रुग्णालयाच्या सीएमओ डॉ. मुग्धा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण सहा जणांना रुग्णालयात आणण्यात आले होते. त्यापैकी अबीर आणि अंकिता यांचा मृत्यू झाला. तर पार्थ (32), हिरेन (64), यशस्वी आणि अभिषेक या चार जणांची प्रकृती सध्या स्थिर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..तीन तासांच्या प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यातआग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुमारे तीन तास अथक प्रयत्न केले. रात्री 12 वाजून 25 मिनिटांनी आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यात आले. त्यानंतर बचावकार्यही पूर्ण करण्यात आले..आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट नाहीया आगीचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. प्राथमिक माहितीनुसार, शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, आगीमागील नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या संयुक्त पथकाकडून सविस्तर तांत्रिक तपास सुरू आहे..Mumbai Local: मोठी बातमी! 'या' १० रेल्वे स्थानकांचे रुपडं पालटणार, प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा मिळणार; काय आहे प्लॅन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.