Banganga Maha Aarti: बाणगंगा महाआरतीला जाताय? नोंदणी केलीय का? क्यूआर कोड बंधनकारक, नियम केलेत कठोर

मुंबई : मुंबईतील वाळकेश्वर येथील पवित्र बाणगंगा तलावात लावाच्या काठावर त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त बुधवारी (ता. ५) सायंकाळी भव्य आध्यात्मिक मेळावा होणार आहे. याठिकाणी जीएसबी टेम्पल ट्रस्टकडून बाणगंगा महाआरती आयोजित केली जाणार आहे. दरवर्षी त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त आयोजित केला जाणाऱ्या या महाआरतीला मोठी गर्दी जमत असून यंदाही भाविकांची मोठी मांदियाळी होणार असल्याचा अंदाज आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, या वर्षी वाळकेश्वर येथील १२ वी बाणगंगा महाआरती असून सायंकाळी ६ वाजता सुरू केली जाणार आहे. तत्पूर्वी बाणगंगा महाआरतीला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. प्रशासनाने बाणगंगा महाआरतीसाठी कठोर नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार भाविकांना महाआरतीला जाण्यासाठी नोंदणी करणं आवश्यक असून आर कोड स्कॅन करूनच प्रवेश मिळणार आहे..Mumbai News: अबू जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू, २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण.उपाययोजना जारीबाणगंगा महाआरतीला भाविकांची होणारी मोठी गर्दी लक्षात घेता गौड सारस्वत ब्राम्हण टेंपल ट्रस्टने (जीएसबी) उपाययोजना केल्या आहेत. ज्यामध्ये केवळ पूर्व-नोंदणी केलेल्या भाविकांनाच तलावाच्या ठिकाणी प्रवेश दिला जाणार आहे. तसेच बाणगंगा तलावाकडे येणाऱ्या सर्व मार्गावर तपासणी नाके उभारले जाणार आहेत, जेथे नोंदणीकृत भाविकांनाच क्यूआर कोड स्कॅन करून प्रवेश मिळू शकणार आहे. त्यामुळे नोंदणी न केलेल्या भाविकांनी गर्दी करू नये आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..मोफत वातानुकुलित बस सेवाबाणगंगा महाआरतीला वाहतुकीच्या अडचणी टाळण्यासाठी भाविकांनी खासगी वाहने न आणता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच जीएसबी ट्रस्टने भाविकांसाठी ग्रँट रोड (पश्चिम) आणि चर्नी रोड (पूर्व) पंडित पलुस्कर चौक येथून ट्रस्टतर्फे मोफत वातानुकुलित बस सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..Thane News: ठाणे स्थानकाचा होणार कायापालट, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; काय होणार बदल?.महाआरतीची वेळबाणगंगा महाआरतीचे आयोजन बुधवारी सायंकाळी सहा वाजता करण्यात आले आहे. यावेळी हजारो दिवे लावले जाणार आहेत. महंत सुधीरदास महाराज यांच्यासह उद्योगपती, शासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेते देखील उपस्थित राहणार आहेत..महाआरतीचे थेट प्रक्षेपणगर्दी टाळण्यासाठी तसेच जे भाविक प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी महाआरतीचे थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असणार आहे. 'बाणगंगा महाआरती' या यु ट्यूब चॅनेलवर हे प्रक्षेपण पाहता येणार आहे, अशी माहिती संयोजकांनी दिली आहे.