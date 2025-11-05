मुंबई

Banganga Maha Aarti: बाणगंगा महाआरतीला जाताय? नोंदणी केलीय का? क्यूआर कोड बंधनकारक, नियम केलेत कठोर

Mumbai Banganga Maha Aarti: त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त मुंबईतील वाळकेश्वर येथे बाणगंगा तलावात महाआरती आयोजित केली जाणार आहे. या महाआरतीला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
Banganga Maha Aarti

Banganga Maha Aarti

Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईतील वाळकेश्वर येथील पवित्र बाणगंगा तलावात लावाच्या काठावर त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त बुधवारी (ता. ५) सायंकाळी भव्य आध्यात्मिक मेळावा होणार आहे. याठिकाणी जीएसबी टेम्पल ट्रस्टकडून बाणगंगा महाआरती आयोजित केली जाणार आहे. दरवर्षी त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त आयोजित केला जाणाऱ्या या महाआरतीला मोठी गर्दी जमत असून यंदाही भाविकांची मोठी मांदियाळी होणार असल्याचा अंदाज आहे.

Online Registration

