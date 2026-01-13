BMC Election 2026: शिवसेनेच्या अंतर्गत संघर्षाला उधाण, मुंबई वॉर्ड 124 मध्ये राडा, अनेक कार्यकर्ते जखमी

मुंबई : राज्यभरात महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. येत्या १५ जानेवारी २०२६ रोजी यासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर आपलीच सत्ता निर्माण करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांकडून प्रचाराचा धुराळा उडत आहे. मात्र या दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप–प्रत्यारोप आणि हिंसक घटना घडत असल्याचे समोर येत आहे. .नुकतेच नवी मुंबईत कोपरखैरणे येथे भाजप आणि शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा वाद झाला होता. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ज्यामध्ये भाजपचे कार्यकर्ते शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याला मारहाण करत असल्याचे दिसून येत आहे. हे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा मुंबईत अशीच घटना असल्याचे समोर आले आहे..Thane: बदलापूर स्वीकृत नगरसेवक प्रकरणी नवा ट्विस्ट, भाजपने दिला मुस्लिम उमेदवार; दंगलीचे गुन्हे असल्याचा आरोप.मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील प्रभाग क्रमांक १२४ मध्ये मध्यरात्री मोठा गोंधळ उडाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत ठाकरे गटाचे दोन कार्यकर्ते जखमी झाले आहेत. दोन्ही जखमी कार्यकर्त्यांना उपचारासाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या उमेदवार सकीना शेख यांच्या कार्यकर्त्यांवर शिंदे गटातील उमेदवार हारून खान यांच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला, असा आरोप ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे..मुंबई प्रभाग क्रमांक १२४ येथे शिंदे गटाचे कार्यकर्ते मतदारांना पैसे वाटप करत असल्याचे समोर आले. या प्रकरणी ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना पकडल्यामुळे दोन्ही गटांमध्ये वाद झाला. काही क्षणात हा वाद मारहाणीपर्यंत पोहोचला असून या मारहाणीत ठाकरे गटाचे दोन कार्यकर्ते जखमी झाले. या प्रकरणी पार्कसाईट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत..Mumbai Crime: मुंबई हादरली! २१ वर्षीय एअर होस्टेसने जीवन संपवलं, मोबाईलमध्ये धक्कादायक पुरावे; आरोपी अजूनही फरार.ठाकरे गटावर पैसे वाटपाचे आरोपदरम्यान, वरळी मतदारसंघात ठाकरे गटाकडून पैसे वाटपाचे गंभीर आरोप झाले आहेत. प्रभाग क्रमांक १९३ मधील ठाकरे गटाच्या उमेदवार हेमांगी वरळीकर यांचे पती हरिश वरळीकर यांनी बैठक बोलावली होती. मात्र बैठकीच्या नावाखाली महिलांना बोलावून पैसे वाटल्याचा आरोप अपक्ष उमेदवार आणि शिवसेना शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. तसेच या पैसे वाटपाचे व्हिडिओ देखील समोर आले असून ते सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.