मुंबई

BMC Election 2026: शिवसेनेच्या अंतर्गत संघर्षाला उधाण, मुंबई वॉर्ड 124 मध्ये राडा, अनेक कार्यकर्ते जखमी

Mumbai BMC Election: मुंबईतील प्रभाग क्रमांक १२४ मध्ये मोठा गोंधळ उडाल्याची घटना समोर आली आहे. यावेळी शिंदे आणि ठाकरे गटात कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली आहे.
Shinde and Thackeray shivsena dispute in Mumbai

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : राज्यभरात महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. येत्या १५ जानेवारी २०२६ रोजी यासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर आपलीच सत्ता निर्माण करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांकडून प्रचाराचा धुराळा उडत आहे. मात्र या दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप–प्रत्यारोप आणि हिंसक घटना घडत असल्याचे समोर येत आहे.

Uddhav Thackeray
Mumbai
Mumbai BMC Elections
bmc election
shivsena

