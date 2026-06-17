Mumbai Water Crisis : मुंबईवर अभूतपूर्व पाणी संकट ! जलाशयांत केवळ १० टक्के पाणीसाठा; बांधकाम, जलतरणचा पाणीपुरवठा आजपासून बंद

'एल निनो'च्या प्रभावामुळे पाऊस लांबल्याने मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये केवळ १०.३५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. मुंबईकरांना पुरेसा पाणीपुरवठा करता यावा, यासाठी महापालिकेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार बुधवारपासून (ता. १७) मुंबईतील सर्व बांधकामे आणि जलतरण तलावांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात येणार आहे. .जलसंकटाच्या मुंबईत १५ मेपासून १० टक्के पाणीकपात लागू आहे; मात्र निम्मा जून महिना उलटूनही पावसाने ओढ दिल्याने उपलब्ध साठा अधिकाधिक काळ टिकवण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत महापालिकेच्या जल अभियंता विभागाने सविस्तर परिपत्रकजारी केले असून पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर किंवा अपव्यय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. .Pune Water Cut : पुण्यात सोमवारपासून पाणी कपात; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन.तसेच मुंबईतील सर्व निर्माणाधीन बांधकाम आणि जलतरण तलावांना दिलेल्या जलजोडण्या तात्पुरत्या खंडित करण्यात येत आहेत. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत नवीन बांधकामांना जलजोडणी मंजूर केली जाणार नसल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेकडून पाण्याचा अपव्ययटाळण्यासह जपून वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..औद्योगिक'साठी २० टक्के कपात औद्योगिक, व्यावसायिक आस्थापने आणि स्पोर्टस क्लब यांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात २० टक्के कपात लागू केली आहे.एरीएटेड वॉटर पॅकेज्ड वॉटर बॉटलिंग प्लांटचा पाणीपुरवठा केवळ तेथील कामगारांच्या पिण्याच्या गरजेपुरताच मर्यादित केला जाणार आहे. तसेच वाढीव किंवा अतिरिक्त जलजोडणीसाठी आलेले अर्ज तूर्तास प्रलंबित ठेवण्यात येणार आहेत.पर्यायी पाण्याचा वापर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे सांभाळणाऱ्या संस्था, व्यावसायिक गाड्या धुण्याची केंद्रे आणि उद्यानांमध्ये झाडांना पाणी मारण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी विहिरी, कूपनलिका (बोअरवेल) किंवा टँकरच्या पाण्याचा वापर करण्याचे आदेश पालिकेने दिले आहेत..आस्थापनांना प्रक्रियायुक्त पाणी बंधनकारक महापालिकेने मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, आरसीएफ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, नौदल, एमआयडीसी आणि बीपीटी या मोठ्या आस्थापनांना दुय्यम वापरासाठी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातील प्रक्रियायुक्त पाण्याचा फेरवापर करणे बंधनकारक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.