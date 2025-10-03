Mumbai Water Supply : मुंबईकरहो पाणी जपून वापरा, तब्बल तीन दिवस होणार पाणी कपात; नेमकं कारण काय?

Summaryमुंबईत ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान सलग तीन दिवस पाणी कपात होणार.पिसे व पांजरापूर जलशुद्धीकरण केंद्रातील 100 किलोव्हॅट विद्युत केंद्रातील मीटर अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे.दररोज दुपारी १२:३० ते ३:०० या वेळेत अडीच तास काम केले जाईल..मुंबई शहरात तीन दिवस पाणी कपातीचे संकट उद्भवणार आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पिसे, पांजरापूर येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील १०० किलोव्हॅट विद्युत केंद्रामधील विद्युत मीटर अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यामुळे ७ ते ९ ऑक्टोबर पर्यंत शहरात पाणी कपात करण्यात येणार असल्याची माहिती बृहन्मुंबई महापालिकेने दिली आहे. .मीटर जोडणीचे काम मंगळवार, दिनांक ०७ ते ०८ ऑक्टोबर आणि गुरूवार दिनांक 09 ऑक्टोबर 2025 रोजी दररोज दुपारी १२:३० ते ०३:०० वाजेपर्यंत म्हणजेच अडीच तास केले जाणार आहे. त्यामुळे शहर विभाग आणि पूर्व उपनगरांतील बहुतांश विभागांचा पाणीपुरवठा सलग तीन दिवस प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तीन दिवस 10 टक्के पाणी कपात केली जाणार आहे..मुंबईतील ए, बी, ई, एफ दक्षिण आणि एफ उत्तर विभागात संपूर्ण कार्यक्षेत्र तसेच, पूर्व उपनगरांतील एम पूर्व आणि एम पश्चिम विभागात संपूर्ण परिसरात पाणी कपात केली जाणार आहे. पूर्व उपनगरांतील एल विभाग (कुर्ला पूर्व), एन विभागातील विक्रोळी, घाटकोपर व घाटकोपर पूर्व, एस विभागात भांडूप, नाहूर, कांजूरमार्ग आणि विक्रोळी पूर्व आणि टी विभागाात मुलुंड पूर्व आणि पश्चिम क्षेत्रात देखील कपात लागू केली जाणार आहे. .FAQsप्र. १: पाणी कपात किती दिवस असेल? उ: ७, ८ आणि ९ ऑक्टोबर – सलग तीन दिवस.प्र. २: पाणी कपात का होत आहे? उ: पिसे व पांजरापूर जलशुद्धीकरण केंद्रातील 100 किलोव्हॅट विद्युत मीटर अद्ययावत करण्यासाठी.प्र. ३: दररोज किती वेळ पाणीपुरवठा थांबेल? उ: दुपारी १२:३० ते ३:०० म्हणजेच अडीच तास काम सुरू राहील.प्र. ४: पाणीपुरवठ्यावर किती परिणाम होईल? उ: मुंबईत सरासरी 10% पाणी कपात केली जाईल.प्र. ५: कोणते विभाग जास्त प्रभावित होतील? उ: ए, बी, ई, एफ दक्षिण, एफ उत्तर, एम पूर्व, एम पश्चिम, एल, एन, एस आणि टी विभाग.प्र. ६: नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी? उ: पाणी साठवून ठेवावे, पाण्याचा अपव्यय टाळावा व आवश्यक तेवढाच वापर करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.