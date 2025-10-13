मुंबई

Mumbai Water Supply: मुंबईचा पाणीपुरवठा विस्कळीत! पंजरापूर पंपिंग स्टेशनमध्ये तांत्रिक बिघाड, दुरुस्तीचे काम सुरू

Panjrapur Pumping Station Glitch: पंजरापूर पंपिंग स्टेशनमधील तांत्रिक बिघाड झाले आहे. याबाबत दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून पाणी काळजीपूर्वक वापरण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईसह ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील पंजरापूर येथील पंपिंग स्टेशनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना घडली. यामुळे मुंबईचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून सध्या याबाबतचे दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

