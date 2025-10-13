Mumbai Water Supply: मुंबईचा पाणीपुरवठा विस्कळीत! पंजरापूर पंपिंग स्टेशनमध्ये तांत्रिक बिघाड, दुरुस्तीचे काम सुरू

मुंबई : मुंबईसह ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील पंजरापूर येथील पंपिंग स्टेशनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना घडली. यामुळे मुंबईचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून सध्या याबाबतचे दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. .बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, पंजरापूर येथील ३ए पंपिंग स्टेशनमधील डीजी सेटच्या २३० व्ही एसी कॉन्टॅक्टरमध्ये बिघाड झाला. ज्यामुळे शहराच्या पाणी पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याबाबत बीएमसीने म्हटले आहे की, सदोष कॉन्टॅक्टर तातडीने बदलण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामध्ये सुमारे एक तासासाठी संपूर्ण विद्युत आयसोलेशनचा समावेश असेल..Thane News: हृदयद्रावक! कबुतराला वाचवताना अग्निशमन जवानाचा मृत्यू.दरम्यान, पंपिंग स्टेशन दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर केले जात आहे. मात्र या कालावधीत, संपूर्ण मुंबईतील पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार असून कमी दाबाने पाणीपुरवठा सुरू राहील. तर दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणीपुरवठा पूर्ववत केला जाणार आहे. .याबाबत महापालिकेने निवेदन जारी केले आहे. त्यानुसार यावेळी नागरी संस्थेने रहिवाशांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आणि समस्या सोडवल्याशिवाय सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..Mumbai News: पालिकेला मराठीचे वावडे! राष्ट्रीय उद्यानाचा आराखडा इंग्रजीत; आदिवासी संतप्त.मुंबईत धरणांच्या पाण्याची पातळी ९७ टक्के बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) आकडेवारीनुसार, मुंबईतील सात धरणांमधील पाणी पातळी ९७.९५ टक्के होती. अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, भातसा, तानसा, तुळशी, मोडक सागर आणि विहार या तलावांची एकूण साठवण क्षमता १४.४७ लाख दशलक्ष लिटर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.