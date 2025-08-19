Mumbai Train Update: मुंबईतील पावसामुळे लांब पल्ल्याच्या १४ गाड्या रद्द, तर काहींचे वेळापत्रक बदलले, पाहा संपूर्ण लिस्ट

मुंबईत मुसळधार पाऊस पडत आहे. हवामान खात्याने आधीच अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. महापालिकेने शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका विविध रेल्वे स्थानकांवर अडकलेल्या प्रवाशांना पाणी, चहा, बिस्किटे आणि इतर खाद्यपदार्थ पुरवत आहे. पावसाचा लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांवर मोठा परिणाम पडला आहे. अनेक गाड्या रद्द केल्या आहेत. तर काहींचे वेळापत्रक बदलले आहे..आयएमडीनुसार, सोमवारी मुंबईतील अनेक भागात ९ तासांत १०० मिमी पेक्षा जास्त पाऊस पडला. विक्रोळीच्या पूर्व उपनगरात सर्वाधिक १३५ मिमी पाऊस पडला. खराब हवामानामुळे अनेक विमानांना फटका बसला, काही विमानांना विमानतळावर उतरण्यापूर्वी पुन्हा आकाशात चक्कर मारावी लागली आणि एका विमानाचे मार्ग बदलण्यात आले..Mumbai Airport Fire: मुंबई विमानतळावर मोठी घटना, प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या बसला अचानक लागली आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी.मध्य रेल्वेने लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेस गाड्यांचे वेळापत्रक बदलले आहे. मुसळधार पाऊस आणि पाणी साचल्यामुळे मध्य रेल्वेने १४ लांब पल्ल्याच्या गाड्या (७ जोड्या) रद्द केल्या आहेत. यात ११०११- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते धुळे एक्स्प्रेस रद्द केली आहे. तसचे १२०७१-जन शताब्दी एक्स्प्रेस- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते हिंगोली रद्द करण्यात आली आहे. २२१५ ९- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्स्प्रेस रद्द केली आहे. तर दुसरीकडे अनेक गाड्यांच्या वेळा बदलल्या आहेत..वेळा बदललेल्या ट्रेन८२९०१ मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस - आता मुंबई सेंट्रलवरून १५:५५ च्या नियोजित सुटण्याच्या वेळेऐवजी १७:२० वाजता सुटेल. १२९३१ मुंबई सेंट्रल - वटवा एसी डबल डेकर एक्सप्रेस - आता मुंबई सेंट्रलवरून १४:३० च्या नियोजित सुटण्याच्या वेळेऐवजी १७:५५ वाजता सुटेल. १२९२१ मुंबई सेंट्रल - सुरत फ्लाइंग राणी एक्सप्रेस - आता मुंबई सेंट्रलवरून १७:५५ च्या नियोजित सुटण्याच्या वेळेऐवजी १८:१० वाजता सुटेल. १२९७९ वांद्रे टर्मिनस - जयपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस - आता वांद्रे टर्मिनसवरून १७:०५ च्या नियोजित सुटण्याच्या वेळेऐवजी १८:३० वाजता सुटेल. २०९०७ दादर - भुज सयाजीनगरी एक्सप्रेस - आता दादरवरून १५:१५ च्या नियोजित सुटण्याच्या वेळेऐवजी १७:४० वाजता सुटेल..Mumbai Local: पावसाने पुन्हा दाखवला ‘आपला जोर’! रेल्वे रुळांवर ११ इंच पाणी; प्रवासी अडकले अन् स्टेशनवर मोठी गर्दी.मुसळधार पावसादरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागासोबत पूर परिस्थितीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी पुढील ४८ तास महत्त्वाचे असतील, कारण या जिल्ह्यांना अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.