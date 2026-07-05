मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा तडाखा! शिवसेना नेत्याच्या कार्यालयावर भलंमोठं झाड कोसळलं; झाडांचा प्रश्न ऐरणीवर

Mumbai Rain: मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये झाडे कोसळून आणि भूस्खलन होऊन नुकसान झाले आहे. हारून खान यांच्या कार्यालयाचे नुकसान झाले. कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
Tree Collapsed On Haroon Khan Office

Tree Collapsed On Haroon Khan Office

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईत मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यादरम्यान शिवसेना नेते आणि माजी नगरसेवक हारून खान यांच्या घाटकोपर येथील कार्यालयावर एक मोठे झाड कोसळले. झाड उन्मळून पडल्याने कार्यालयाच्या मोठ्या भागाचे नुकसान झाले. घटनेच्या वेळी कार्यालयात कोणीही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. माहिती मिळताच, संबंधित विभागाचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी झाड हटवण्यास सुरुवात केली.

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