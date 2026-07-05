Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा तडाखा! शिवसेना नेत्याच्या कार्यालयावर भलंमोठं झाड कोसळलं; झाडांचा प्रश्न ऐरणीवर

मुंबईत मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यादरम्यान शिवसेना नेते आणि माजी नगरसेवक हारून खान यांच्या घाटकोपर येथील कार्यालयावर एक मोठे झाड कोसळले. झाड उन्मळून पडल्याने कार्यालयाच्या मोठ्या भागाचे नुकसान झाले. घटनेच्या वेळी कार्यालयात कोणीही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. माहिती मिळताच, संबंधित विभागाचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी झाड हटवण्यास सुरुवात केली. .या घटनेनंतर, स्थानिक रहिवाशांनी पावसाळ्यात जीर्ण आणि धोकादायक झाडांची वेळेवर छाटणी व देखरेख करण्याची मागणी केली आहे. रविवारी सकाळी सुमारे ११ वाजता घाटकोपर पश्चिममधील अमृतनगर येथील रामनगर ट्रान्झिट कॅम्पमधील सिंहगड सोसायटीत एक मोठे वडाचे झाड अचानक कोसळले. सततच्या मुसळधार पावसामुळे झाडाची मुळे कमकुवत झाल्याने हा अपघात घडला. सुदैवाने, घटनेच्या वेळी झाडाजवळ कोणीही उपस्थित नव्हते, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत टळली..Devendra Fadnavis: अखेर प्रभुंची आठवण झाली; रामाच्या मार्गावर चालाल तरच भलं होईल, देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना सुनावलं.हा परिसर सतत गजबजलेला असल्यामुळे एक मोठा अपघात टळला. घटनेची माहिती मिळताच, संबंधित विभागाचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले, त्यांनी सुरक्षेची व्यवस्था केली आणि झाडे हटवण्यास सुरुवात केली. स्थानिक रहिवाशांनी मागणी केली आहे की, पावसाळ्यात जुन्या आणि सडत चाललेल्या झाडांचे सर्वेक्षण करून त्यांची वेळेवर छाटणी करण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्यात यावी..पश्चिम घाटकोपरमधील खंडोबा टेकडी फायरिंग रेंज परिसरात भूस्खलनाची शक्यता वर्तवली जात आहे . स्थानिकांच्या मते, सततच्या पावसामुळे डोंगराचा भाग कमकुवत होत असल्याचे दिसत आहे. परिस्थिती पाहून सामाजिक कार्यकर्ते घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी लोकांना डोंगराकडे न जाण्याचे आवाहन केले. या भागात सहसा मोठी वर्दळ असते, त्यामुळे कोणताही संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी प्रशासनाला तात्काळ पाहणी करून आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले आहे..Maharashtra Rain Alert : पावसाचा जोर वाढणार! मुंबई-कोकणला ऑरेंज, रायगड-पुणे-नाशिक घाटमाथ्याला रेड अलर्ट; पुढील 24 तास अतिधोक्याचे.स्वप्ननगरीत मुंबईत मान्सूनने आपला रौद्र अवतार धारण करण्यास सुरुवात केली आहे. शहराच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि भारतीय हवामान विभागाने जारी केलेल्या रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी नागरिकांना एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. मुंबईकरांची सुरक्षा हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगून, त्यांनी लोकांना सतर्क राहून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.