Mumbai BJP Protest Viral Video : वरळीत भाजप मोर्चामुळे वाहतूक ठप्प; कोंडीत अडकलेल्या महिलेने गिरीश महाजनांना झापलं, व्हिडिओ व्हायरल

हिला आरक्षणासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळल्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपकडून मुंबईतील वरळीत महिलांचा भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चासाठी मोठ्या प्रमाणावर महिलांची उपस्थिती होती. मात्र, या गर्दीमुळे परिसरातील वाहतुकीचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला अन् मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली..या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या एका उच्चभ्रू मुंबईकर महिलेचा संताप अनावर झाला. संबंधित महिलेने थेट मोर्चामध्ये शिरून मंत्री गिरीश महाजन यांना जाब विचारत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. "तुमचं हे काय चाललं आहे? इथून निघून जा," अशा शब्दांत तिने आपला संताप व्यक्त केला..नवी मुंबईत ट्रॅफिकमुक्त प्रवासाचा मोठा निर्णय! तुर्भे उड्डाणपूल, डबल टनेल... वाहतूक कोंडीला ब्रेक लागणार.व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये ही महिला महाजन यांच्याशी जोरदार वाद घालताना दिसते. आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांचा वेळ आणि इंधन वाया जात असल्याचा मुद्दा तिने ठामपणे मांडला. .दरम्यान, या महिलेने उपस्थित पोलीस अधिकाऱ्यांनाही सवाल केला. "वाहतूक कोंडी झाली असताना तुम्ही काय बघ्याची भूमिका घेत आहात?" असा प्रश्न तिने उपस्थित केला. पोलीस तिला महाजन यांच्या जवळ जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, "माझ्या अंगाला कोणीही हात लावायचा नाही," असा इशाराही तिने पोलिसांना दिला..या घटनेदरम्यान काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. भाजप कार्यकर्त्यांनी संबंधित महिलेला बाहेर काढण्याची मागणी केली. अखेर ती महिला स्वतःहून तिथून निघून गेली. ही संपूर्ण घटना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.