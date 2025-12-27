BMC Election: अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची बीएमसी निवडणुकीत एन्ट्री? दोन्ही मुलींकडून वडिलांसोबत अर्ज दाखल; कोणत्या जागेवरून लढणार?

मुंबई : १७ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर तुरुंगातून सुटलेला अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी मुंबई महापालिका निवडणुकीत उतरला आहे. शुक्रवारी महाराष्ट्राचे माजी आमदार अरुण गवळी यांच्या दोन्ही मुली गीता आणि योगिता गवळी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. गीता आणि योगिता त्यांचे वडील अरुण गवळी यांनी स्थापन केलेल्या पक्षाकडून मुंबई महापालिका निवडणूक लढवत आहेत..गीता गवळी माजी नगरसेवक आहेत आणि त्या बीएमसी वॉर्ड क्रमांक २१२ मधून निवडणूक लढवत आहेत, तर योगिता गवळी यांनी वॉर्ड क्रमांक २०७ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. दोघेही अखिल भारतीय सेनेच्या उमेदवार आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी ९,००० हून अधिक अर्ज दाखल केले आहेत. परंतु आतापर्यंत मोजकेच अर्ज दाखल झाले आहेत. अरुण गवळी दाऊद इब्राहिमला धमकावण्यासाठी देखील ओळखला जातो..BMC Election: ११ लाख नाही फक्त एक लाख दुबार मतदार, मुंबईत मतदारांची छाननी; पालिकेचे तंत्रज्ञानाधारित मॉडेल यशस्वी.महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, मुंबईत १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे, तर १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीत, एकत्रित शिवसेनेने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होता तर काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर होती. आतापर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्यांमध्ये माजी अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीच्या दोन्ही मुली प्रमुख आहेत..अरुण गवळीला त्यांचे चाहते डॅडी असेही म्हणतात. बॉलिवूडमध्ये गवळीच्या जीवनावर डॅडी नावाचा चित्रपट बनवण्यात आला आहे. अरुण गवळीच्या मुली गीता गवळी आणि योगिता गवळीने भायखळा येथील रिचर्डसन निवडणूक केंद्रावर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी अरुण गवळीची पत्नी देखील उपस्थित होती. २०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत अरुण गवळी यांची मुलगी गीता वॉर्ड क्रमांक २१२ मधून विजयी झाली होती. तेव्हाही गीता गवळी यांनी अखिल भारतीय सेनेकडून निवडणूक लढवली होती. त्यांचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपला..Navi Mumbai: सिडको नवा इतिहास रचणार! जलावर्धन प्रकल्पात बोगद्याचा ब्रेकथ्रू, वहाळ गावात ऐतिहासिक टप्पा गाठणार.त्यानंतर बीएमसीची सत्ता प्रशासकाच्या हाती गेली. गेल्या वेळी सुरेखा लोखंडे वॉर्ड क्रमांक २०७ मधून विजयी झाल्या होत्या. आता भाजप-शिवसेना आणि काँग्रेसच्या ठाकरे बंधूंव्यतिरिक्त गवळी बहिणींविरुद्ध कोण निवडणूक लढवणार हे पाहायचे आहे. अरुण गवळी यांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे. आता त्यांची सुटका झाली आहे. अशा परिस्थितीत या निवडणुकीत सर्वांच्या नजरा बाबा आणि त्यांच्या दोन्ही मुलींवर असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.