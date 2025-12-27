मुंबई

BMC Election: अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची बीएमसी निवडणुकीत एन्ट्री? दोन्ही मुलींकडून वडिलांसोबत अर्ज दाखल; कोणत्या जागेवरून लढणार?

Arun Gawli Daughters BMC Election: अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी निवडणुकीच्या राजकारणात उतरणार की नाही अशी अटकळ होती. अरुण गवळी बीएमसी निवडणूक लढवत नाही आहेत. पण त्याच्या दोन्ही मुलींनी अर्ज दाखल केले आहेत.
Arun Gawli daughters filed bmc election nomination form

Arun Gawli daughters filed bmc election nomination form

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : १७ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर तुरुंगातून सुटलेला अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी मुंबई महापालिका निवडणुकीत उतरला आहे. शुक्रवारी महाराष्ट्राचे माजी आमदार अरुण गवळी यांच्या दोन्ही मुली गीता आणि योगिता गवळी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. गीता आणि योगिता त्यांचे वडील अरुण गवळी यांनी स्थापन केलेल्या पक्षाकडून मुंबई महापालिका निवडणूक लढवत आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Arun Gawli
Mumbai BMC Elections
Mumbai Municipal Corporation Election
bmc election
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com