मुंबई

Mumbai Pune Expressway: मुंबई–पुणे प्रवाशांसाठी खुशखबर! मिसिंग लिंकचे महाराष्ट्रदिनी होणार उद्‍घाटन; खंडाळा घाटातील रखडपट्टी टळणार!

Mumbai Pune Expressway missing link project details: मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील १३.५ किमी मिसिंग लिंक व चौपदरीकरणामुळे खंडाळा घाटातील वाहतूक कोंडी इतिहासजमा; महाराष्ट्रदिनाच्याच दिवशी उद्घाटन, प्रवास होणार अधिक वेगवान व सुरक्षित
Faster, Safer Mumbai–Pune Journey with New Missing Link Route

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि खंडाळा घाटातील रखडपट्टी मिसिंग लिंकमुळे टळणार आहे. महाराष्‍ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) तब्बल साडेसहा हजार कोटी रुपये खर्चून १३.५ किलोमीटर लांबीचा मिसिंग लिंक उभारला असून, साडेसहा किमीच्या द्रुतगती मार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे. या मिसिंग लिंक प्रकल्पाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज भेट देत पाहणी केली. एक मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्‌घाटन होणार आहे.

Loading content, please wait...
Travel
Inauguration
Khandala
Maharashtra Day
Expressway
Traffic
Mumbai Pune Expressway

Related Stories

No stories found.