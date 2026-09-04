मुंबईतील सर्वात श्रीमंत बाप्पा! GSB सेवा मंडळाच्या गणपतीला ७०३ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण

मुंबई : गणेशेत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. राज्यभरात बाप्पाच्या आगमनाची जोरदार तयारी केली जात आहे. मुंबईतील चिंचपोकळीचा चिंतामणी आणि परळचा राजा तसेच गोडगणपतीसह अनेक गणरायाच्या मूर्ती चर्चेत असताना मुंबईतील सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या GSB सेवा मंडळाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. .मुंबईतील GSB सेवा मंडळाचा गणपती सोने, भव्यता आणि हजारो भाविकांमुळे ओळखला जातो. गणेशोत्सव २०२६ साठी त्यांच्या महागणपतीच्या मूर्तीचा आणि उत्सवाशी संबंधित मौल्यवान वस्तूंचा तब्बल ७०३.२७ कोटी रुपयांचा विमा संरक्षण करण्यात आला आहे..Tejas Express: तेजसच्या प्रवासात मोदकांचा गोडवा! गणेशोत्सवात भाविकांसाठी आयआरसीटीसीची खास मेजवानी.गतवर्षी मंडळाने ४७४ कोटी रुपये तर २०२४ मध्ये ४०० कोटी रुपयांचा विमा घेतला होता. मात्र आता सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांच्या मूल्यात वाढ झाल्यामुळे ही विमा रक्कम वाढली आहे. या मूर्तीवर ६६ किलोहून अधिक सोन्याचे दागिने आणि ३३५ किलोहून अधिक चांदीचे दागिने, तसेच मौल्यवान रत्ने चढवली जाणार आहेत. या दागिन्यातील अनेक दागिने भाविक आणि सेवादारांनी काही वर्षांत देणगी म्हणून दिलेली आहेत..'नवसाला पावणारा विश्वाचा राजा'किंग्ज सर्कल येथील 'श्री सुकृतींद्र नगर' येथे होणाऱ्या पाच दिवसांच्या उत्सवाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे हा महागणपती. या गणरायाला 'नवसाला पावणारा विश्वाचा राजा' म्हणून ओळखतात. याठिकाणी मूर्तीभोवती फुले आणि सोने-चांदीची भव्य सजावट केलेली असते. GSB सेवा मंडळाचा गणेशोत्सव १९५५ पासून साजरा केला जात आहे. यंदा त्याचे ७२ वे वर्ष साजरे होणार आहे..Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर तांत्रिक बिघाडाने ४८ लोकल रद्द; टिटवाळा, खडवलीतील प्रकार; अनेक फेऱ्यांना विलंब.यंदाची थीमGSB सेवा मंडळाने या वर्षीच्या उत्सवात गो ग्रीन' (पर्यावरणपूरक) मोहिमेचा एक भाग म्हणून, पारंपरिक छापील पावत्यांऐवजी डिजिटल पावत्यांची पद्धत सुरू केली आहे. तसेच ते पर्यावरणपूरक मूर्तीचा वापर करणार आहेत. हा उत्सव मोठ्या स्वयंसेवक दलाच्या मदतीने आयोजित केला जात असून, महागणपतीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी देशभरातून आणि परदेशातूनही भाविक येथे येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.