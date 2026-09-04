मुंबई

मुंबईतील सर्वात श्रीमंत बाप्पा! GSB सेवा मंडळाच्या गणपतीला ७०३ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण

Ganeshotsav 2026: मुंबईतील सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या GSB सेवा मंडळाच्या गणपतीला ७०३ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाणार आहे.
GSB Seva Mandal Ganpati

GSB Seva Mandal Ganpati

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : गणेशेत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. राज्यभरात बाप्पाच्या आगमनाची जोरदार तयारी केली जात आहे. मुंबईतील चिंचपोकळीचा चिंतामणी आणि परळचा राजा तसेच गोडगणपतीसह अनेक गणरायाच्या मूर्ती चर्चेत असताना मुंबईतील सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या GSB सेवा मंडळाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

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