मुंबई

Thane Crime: क्लासला जातो सांगून ५ जण घराबाहेर पडले, लखनौला पोहोचल्याचे समजल्या नंतर...; मुंब्य्रात नेमकं काय घडलं?

Mumbra Crime Case: मुंब्य्रात क्लासला जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडलेले पाच जण बेपत्ता झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.
Mumbra Missing Case

Mumbra Missing Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : क्लासला जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडलेल्या तीन विद्यार्थिनी, एक अल्पवयीन मुलगा आणि एक तरुण असे पाच जण बेपत्ता झाल्याची घटना मुंब्य्रात घडली. याप्रकरणी पालकांनी पोलिसात तक्रार दिली आहे. मुंब्रा पोलिसांनी शोधमोहीम हाती घेतल्यानंतर ते लखनौला असल्याचे समजले. त्यानुसार तेथे पथक रवाना झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Mumbai
Crime Branch
missing case
Missing girl
missing person search