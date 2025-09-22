Mumbra Accident: मुंब्य्रात भीषण अपघात! कंटेनरची दुचाकीला जोरदार धडक, ३ जणांचा जागीच मृत्यू

ठाणे : नुकतेच मीरा भाईंदर येथे डंपरखाली येऊन अपघातात एका डिलिव्हरी बॉयचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. ही घटना ताजी असताना पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मुंब्रा येथे गावदेवी बायपासजवळ बाइक आणि कंटेनरचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली. या घटनेत तीन मुलांचा जागीच मृत्यू झाला असून घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंब्रा येथील गावदेवी बायपास येथे कंटनेरचा अपघात झाल्याची घटना घडली. यामध्ये कंटेनरच्या धडकेने बाईकस्वार कंटेनरखाली येऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस पथक दाखल होत पंचनामा सुरु केला. तसेच यावेळी घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती..Thane News: कल्याण एपीएमसीत बेकायदेशीर नोकर भरती, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल! .स्थानिकांनी सांगितल्यानुसार, आपल्या बाईकवरुन ही मुले कामानिमित्त बाहेर चालली होती. अशातच कंटेनरच्या जोरदार धडकेत बाइकस्वारांचा मृत्यू झाला. स्थानिकांनी घटनेची माहिती पोलिसांना देताच मुंब्रा पोलीस स्टेशन, मुंब्रा फायर ब्रिगेड व आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष व ॲम्बुलन्स यांना त्वरीत बोलून मदत कार्य सुरू केले..तथापि पोलीस तपासणीत अपघातातील तिन्ही मृत मुलं १८ ते २३ वयोगटातील असून अफजल मोईनुद्दीन हसन हा दुचाकीस्वार होता. हे तरुण दुचाकीने ठाणे शिळफाटा मार्गाने जात असताना ही घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नजीकच्या सरकारी रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहेत..१०० वर्षांपूर्वी मुंबईचे 'मुंबादेवी' मंदिर कसे दिसायचे? पाहा मन प्रसन्न करणारे फोटो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.