Mumbai: पावसाळापूर्व नालेस्वच्छता ३१ मे पर्यंत पूर्ण करा, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांचे निर्देश

मुंबई : मुंबई महानगरातील पावसाळापूर्व नालेस्वच्छतेची कामे अधिक प्रभावी, वेगवान आणि पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. ३१ मे २०२६ पर्यंत सर्व नालेस्वच्छतेची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत. .तसेच, गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी दुय्यम आणि सहायक अभियंत्यांनी कामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पूर्ण वेळ उपस्थित राहावे, असे कडक आदेशही त्यांनी दिले आहेत. अतिरिक्त आयुक्त बांगर यांनी आज पश्चिम उपनगरांमधील वालभट नदी, ओशिवरा नदी, एस.एन.डी.टी. नाला आणि नॉर्थ ॲव्हेन्यू नाला या प्रमुख ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी केली..गाळ काढण्याच्या कामात हलगर्जीपणा होऊ नये यासाठी नालेनिहाय आणि दिवसनिहाय सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गाळ काढतानाची माहिती संगणकीय प्रणालीमध्ये दररोज अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नाल्यांमधील तरंगता कचरा आणि प्लास्टिक रोखण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तात्काळ जाळ्या बसवण्याच्या सूचनाही बांगर यांनी यावेळी दिल्या..गेल्या वर्षी गोरेगाव येथील ओबेरॉय मॉल परिसरात झालेल्या जलमय परिस्थितीचा आढावा घेत असताना, तिथल्या मोऱ्यांची स्वच्छता करून त्यांची पाणी वहन क्षमता वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले. या स्वच्छतेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच, ज्या ठिकाणी यंत्रे उतरवण्यासाठी 'रॅम्प' तयार केले जातात, तिथे नागरिकांचा संभ्रम टाळण्यासाठी ठळक माहिती फलक लावण्याचे आदेश त्यांनी दिले..अंधेरी, विलेपार्ले आणि वांद्रे परिसरातील ज्या पर्जन्य जलवाहिन्यांची सुधारणा किंवा विस्तार करणे आवश्यक आहे, त्यांची निविदा प्रक्रिया पावसाळ्यातच पूर्ण करून पावसाळ्यानंतर आठ महिन्यांत ही कामे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी मेट्रोची कामे सुरू आहेत, तिथे मेट्रो प्रशासनाशी समन्वय साधून पाण्याचा निचरा सुरळीत राहील याची दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले आहेत.