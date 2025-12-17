मुंबई

BMC Election: आचारसंहितेवरून तंबी भंग केल्यास ४ तासांत कारवाई, महापालिकेचा इशारा

Code Of Conduct: महापालिका निवडणुकीची घोषणा झाली असून त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी केली जात आहे. मात्र यावेळी आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास पालिकेने कारवाईचा इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : सहा वर्षे रखडलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रिया निर्विघ्न करण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. याच अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास चार तासांमध्ये कारवाई होईल, असा इशारा राजकीय पक्षांना दिला आहे.

