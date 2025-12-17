BMC Election: आचारसंहितेवरून तंबी भंग केल्यास ४ तासांत कारवाई, महापालिकेचा इशारा

नवी मुंबई : सहा वर्षे रखडलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रिया निर्विघ्न करण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. याच अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास चार तासांमध्ये कारवाई होईल, असा इशारा राजकीय पक्षांना दिला आहे..महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वच राजकीय पक्षांसोबत संवाद साधला. राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण राज्यभरातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका घोषित केल्या आहेत. एमएमआर क्षेत्रात नवी मुंबई महापालिका सर्वात महत्वाची पालिका ओळखली जाते..Mumbai News: धारावीपासून दादरपर्यंत समस्यांची रांग! जनतेच्या अपेक्षा ‘मिनी सरकार’कडे; त्रिकोणीय लढतीने राजकीय तापमान वाढणार.आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांनी कोणती खबरदारी घ्यावी याबाबत सूचना देण्यासाठी आज राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. नवी मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच बहुसदस्यिय पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. १११ जागांसाठी चार सदस्यिय प्रभागांचे एकूण २८ प्रभाग तयार झाले आहेत. यापैकी एक प्रभाग तीन सदस्यांचा आहे..चार प्रभाग मिळून एक प्रभाग तयार केल्यामुळे एका प्रभागात ४० हजार १९८ इतकी मतदार संख्या असणार आहे. परंतू उमेदवारांची संख्या पाहता मतदारांना मतदान करण्यास अधिक वेळ लागू नये याकरीता प्रशासनाने मतदान केंद्रांंची संख्या वाढवून मतदारांची संख्या कमी केली आहे. याखेरीज प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या पातळीवर मतदारांना केंद्रावर आणण्यासाठी आकर्षणे केली जाणार आहेत..यंदाच्या निवडणूकीत मतदानाचा टक्का वाढवण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे. गेल्यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत महापालिका हद्दीत २०१४ च्या तुलनेतील विधानसभेला झालेल्या मतदारापेक्षा सात टक्क्यांनी मतदान वाढले होते. महापालिका निवडणूकीतही मतदानाचा टक्का वाढले अशी अपेक्षा डॉ. कैलास शिंदे यांनी व्यक्त केली..Thane Politics: कल्याण डोंबिवलीत राजकीय उलथापालथ! मनसेचे शिलेदार बाहेर, राज ठाकरेंची संघटनात्मक खेळी.निवडणूक जाहीर झाली असून जास्तीत जास्त नागरीकांनी मतदानाचा हक्क बजावावा याकरीता आगामी काळात महापालिका स्तरावर विविध उपाय-योजना राबवण्यात येणार आहेत. तसेच आचार संहितेच्या उल्लंघनाबाबत येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सी-व्हिजील प्रणाली कार्यान्वित आहे. या प्रणालीवर तक्रार आल्यास अवघ्या चार तासांमध्ये कारवाई होईल.- डॉ. कैलास शिंदे. आयुक्त. नवी मुंबई महापालिका.सोशल मीडियावर सायबर क्राईम पोलिसांची नजरनिवडणूकीत घरोघरी आणि मतदारांपर्यंत पोहण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून सोशल मिडीयाकडे पाहिले जाते. जेव्हा प्रचार थांबवला जातो. तेव्हा सुद्धा सोशल मिडीयावर खुलेआम प्रचार सुरु असतो. अशा सोशल मिडीयावर लक्ष ठेवण्यासाठी सायबर क्राईम पोलिसांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच सोशल मिडीयावरील प्रसिद्धी माध्यमांना पाच दिवस आधी कोणते माहितीचे दृश्यफित ते चालवणार आहेत. त्याची मंजूरी निवडणूक अधिकाऱ्याकडून करुन घेणे अनिवार्य असणार आहे. असे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी स्पष्ट केले..२०११ च्या जनगणनेनुसार १४ गावांचा समावेश करुन नवी मुंबई महापालिकेची एकूण लोकसंख्या - ११,३६,१७०एकूण मतदार संख्या - ९,४८,४६०एकूण पुरुष मतदार - ५,१६,२६७एकूण स्त्री मतदार - ४,३२,०४०इतर - १५३एकूण मतदान केंद्र - ११४१एकूण निवडणूक निर्णय अधिकारी - ८२३ ते ३० तारखेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र स्विकारले जाणार आहे.२५ आणि २८ ला कार्यालय बंद असल्याने सुटी असणार आहे.३१ तारखेला छाननी होऊन वैध अर्ज जाहीर होणार आहे.२ तारखेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत असणार आहे.३ तारखेला अंतिम यादी आणि चिन्ह वाटप केले जाणार आहे.सकाळी ७ ते ५.३० मतदानाकरीता वेळ दिली जाणार आहे.प्रत्येक प्रभागात ४० हजार १९८ मतदार संख्या१३ प्रभाग क्रमांकामध्ये २६ हजार ७९८ मतदार संख्या.Mumbai News: मराठी माणसा... जागा हो, मुंबई वाचव..! अज्ञाताकडून शहरात ठिकठिकाणी फलकबाजी; राजकीय वर्तुळात खळबळ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.