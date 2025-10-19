मुंबई

Thane News: ठाण्यात विकासकामांचा धडाका! महापालिकेकडून प्रस्तावांना मान्यता

Thane Municipal Corporation: ठाणे पालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. असे असले तरीही अनेक प्रकल्पांना नुकतेच प्रशासकीय महासभेत मान्यता दिली आहे.
Thane Municipal Corporation
Thane Municipal CorporationESakal
Mansi Khambe
Updated on

ठाणे : कोरोना या महामारीपासून ठाणे पालिकेची आर्थिक स्थिती डोलायमान झालेली आहे. तरीदेखील ५७५ कोटींच्या ७२ विविध प्रकल्पांना नुकतेच प्रशासकीय महासभेत मान्यता दिली आहे. यात रस्ते, पाणी, नाले, ड्रेनेज, वीज, अग्निशमन केंद्र उभारणे यांसारखी काम करणे क्रमप्राप्त असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Thane Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com