BMC Election: सात महापौर-उपमहापौर निवडणूक रिंगणात, विरोधकांचे कडवे आव्हान; राजकीय प्रतिष्ठा पणाला

बापू सुळेमुंबई : मुंबई महापालिकेच्या रणसंग्रामात १७०० हून अधिक उमेदवार उतरले असून, त्यात महापौर आणि उपमहापौरपदे भूषवलेल्या सात मातब्बरही रिंगणात आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाकडून चार महापौर, दोन उपमहापौर आणि भाजपकडून एक उपमहापौर निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्यासमोर विरोधकांनी कडवे आव्हान उभे केल्याने त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे..शिवसेना ठाकरे गटाने मिलिंद वैद्य, विशाखा राऊत, श्रद्धा जाधव, किशोरी पेडणेकर या चार माजी महापौरांना, तर सुहास वाडकर, हेमांगी वरळीकर या दोन उपमहापौरांना तिकीट दिली आहे. भाजपकडून माजी उपमहापौर अलका केरकर निवडणूक लढवत आहेत. महापालिकेत काम करण्याचा गाढा अनुभव असलेल्या या मातब्बरांना मतदार पुन्हा संधी देणार की घरी बसवणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Mumbai: तुम्हाला कोणता अधिकार? हायकोर्टानं फटकारल्यानंतर BMC आयुक्तांवर आदेश मागे घेण्याची वेळ, चूक केली मान्य.मिलिंद वैद्यशिवसेनेचे माजी विभागप्रमुख असलेले मिलिंद वैद्य १९९६-९७ मध्ये मुंबईचे महापौर होते. ते सध्या प्रभाग क्रमांक १८२ मधून शिवसेना ठाकरे गटाकडून मैदानात उतरले आहेत. त्यांच्यासमोर भाजपचे राजन सुरेश पारकर आणि दोन अपक्षांचे आव्हान असणार आहे. शिवसेनेतील फुटीमुळे माजी आमदार सदा सरवणकर शिंदे गटासोबत आहेत. त्यामुळे वैद्य यांच्या विजयाचा मार्ग सोपा असणार नाही..विशाखा राऊतप्रभाग क्रमांक १९१ मधून शिवसेना ठाकरे गटाकडून माजी महापौर विशाखा राऊत रिंगणात आहेत. त्या १९९७-९८ मध्ये महापौर होत्या. सध्या त्यांच्यासमोर शिवसेना शिंदे गटाच्या प्रिया सरवणकर-गुरव यांचे आव्हान आहे. त्या माजी आमदार सदा सरवणकर यांच्या कन्या आहेत. या प्रभागात केवळ दोनच उमेदवार असल्याने थेट लढत होणार आहे..किशोरी पेडणेकरप्रभाग क्रमांक १९९ मधून शिवसेना ठाकरे गटाकडून माजी महापौर किशोरी पेडणेकर मैदानात उतरल्या आहेत. २०१९-२२ मध्ये त्या मुंबईच्या महापौर म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांच्यासमोर शिवसेना शिंदे गटाच्या रूपल राजेश कुसळे यांच्यासह बसप, वंचित बहुजन आघाडी आणि सात अपक्षांचे आव्हान आहे. त्यामुळे पेडणेकर यांची वाट बिकट असणार आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकलच्या 'या' रेल्वे मार्गावर २१५ लोकल फेऱ्या रद्द, प्रवाशांना मनस्ताप, पण कधी? जाणून घ्या....श्रद्धा जाधव२००९-१२ या कालावधीत मुंबईच्या महापौर असलेल्या श्रद्धा जाधव प्रभाग क्र. २०२ मधून शिवसेना ठाकरे गटाच्या उमेदवार आहेत. त्यांच्यासमोर भाजपच्या पार्थ बावकर आणि बंडखोर विजय इंदूलकर यांचे आव्हान आहे. इंदूलकरामुळे शिवसेना ठाकरे गटाची मतविभागणी होण्याचा धोका आहे. त्याशिवाय वंचित, बसप आणि तीन अपक्षही या प्रभागातून लढत आहेत..हेमांगी वरळीकरप्रभाग क्र. १९३ मधून शिवसेना ठाकरे गटाच्या तिकिटावर माजी उपमहापौर हेमांगी वरळीकर या निवडणूक रिंगणात आहे. त्यांच्यासमोर सूर्यकांत कोळी या स्वपक्षाच्या बंडखोरासह शिवसेना शिंदे गटाचे प्रल्हाद वरळीकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अभिजित नागवेकर यांचे आव्हान असणार आहे. कोळी यांच्या बंडखोरीमुळे वरळीकर यांना मतविभाजनाचा सामना करावा लागू शकतो..ॲड. सुहास वाडकरप्रभाग क्रमांक ४१ मधून माजी उपमहापौर ॲड. सुहास वाडकर हे शिवसेना ठाकरे गटाच्या तिकिटावर निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यांच्यासमोर काँग्रेसचे राहुल उगले, शिवसेना शिंदे गटाच्या मानसी पाटील यांच्यासह इतर चार उमेदवारांचे आव्हान आहे..BMC Election: ठाकरेंच्या शिलेदारांचा महायुतीशी सामना, मुंबईत दुरंगी सामने अटीतटीचे ठरणार; कोण-कुठे लढणार?.अलका केरकरमाजी उपमहापौर अलका केरकर या भाजपच्या तिकिटावर प्रभाग क्र. ९८ मधून निवडणूक लढत आहेत. त्यांच्यासमोर मनसेच्या दिप्ती काते यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडी, बसप आणि दोन अपक्षांचे आव्हान आहे. त्यामुळे त्यांनाही मतांसाठी मोठी मेहनत करावी लागणार आहे..