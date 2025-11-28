मुंबई

Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा!

Municipal Corporation: काही जुन्या घरांच्या मालमत्ता करासह येणारी पाणीपट्टीही बंद झाल्याने महापालिकेला आर्थिक फटका बसला आहे. परिणामी वार्षिक महसूल तोटा ५० ते ६० कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे.
मुंबई : महापालिकेच्या निर्णयानुसार ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व रहिवासी घरांना १ जानेवारी २०२२पासून पूर्णपणे मालमत्ता कर माफ करण्यात आला. सर्वसाधारण कर, सेस आणि पाणीपट्टीसह सर्व करवसुली थांबवण्यात आली; मात्र यामुळे दक्षिण मुंबईतील काही जुन्या घरांच्या मालमत्ता करासह येणारी पाणीपट्टीही बंद झाल्याने या निर्णयाचा महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

