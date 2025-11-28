Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा!

मिलिंद तांबेमुंबई : महापालिकेच्या निर्णयानुसार ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व रहिवासी घरांना १ जानेवारी २०२२पासून पूर्णपणे मालमत्ता कर माफ करण्यात आला. सर्वसाधारण कर, सेस आणि पाणीपट्टीसह सर्व करवसुली थांबवण्यात आली; मात्र यामुळे दक्षिण मुंबईतील काही जुन्या घरांच्या मालमत्ता करासह येणारी पाणीपट्टीही बंद झाल्याने या निर्णयाचा महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे..दक्षिण मुंबईतील अनेक जुन्या इमारतींना एकच सार्वजनिक पाणी मीटर असल्याने त्या इमारतीचे पाणीबिल मालमत्ता करासोबतच वसूल केले जात होते. त्यामुळे कर माफ झाल्यावर स्वतंत्र पाणीपट्टीदेखील बंद झाली. अशा इमारतींची संख्या ३५,००० ते ४०,००० इतकी आहे. यामुळे वार्षिक महसूल तोटा ५० ते ६० कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांकडून गेल्या तीन वर्षांत एकही पाणीपट्टी वसूल करण्यात आली नाही..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी नवी मोकळी जागा! ५०० एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करणार; राज्य सरकारची दमदार घोषणा.आतापर्यंतचा एकूण तोटा २०० कोटींपेक्षा अधिक झाल्यामुळे महापालिकेच्या जलविद्युत विभागाला मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. महापालिकेच्या जलविद्युत विभागाने अखेर यावर उपाय काढण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक पाणी मीटरचा एकूण वापर तपासला जाईल, त्या आधारावर प्रत्येक घरासाठी अंदाजे मासिक पाणीपट्टी ठरवली जाईल. नंतर ही पाणीपट्टी दरमहिन्याला वसूल करण्याची योजना महापालिकेच्या विचाराधीन आहे..गंभीर पेचतीन वर्षांची पाणीपट्टी थकबाकी वसूल करायची की माफ करायची, या पेचात प्रशासन आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेनंतरच थकीत पाणीपट्टी आणि नवीन धोरण याबाबत मोठा निर्णय होणार आहे. मुंबईतील ५०० चौरस फूट घरांना दिलेल्या करमाफीचा राजकीय फायदा झाला असेल; पण आता या निर्णयामुळे पालिका अडचणीत आली आहे..Mumbai News: वाय-फाय, चार्जिंग, कॅफे, सोफा… मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनवर विमानतळासारखे डिजिटल लाउंज उभारणार, कधी सुरू होणार?.निर्णय लवकरच!जलविद्युत विभागप्रमुख पुरुषोत्तम माळवदे म्हणाले, ‘‘ घरांच्या करमाफीमुळे पाणीपट्टीची वसुलीही थांबली आणि विभागाला मोठा महसूल फटका बसला. जुन्या इमारतींच्या सार्वजनिक मीटरमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. नवीन धोरण तयार करण्याचे काम सुरू असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.