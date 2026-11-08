मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिका अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या के पूर्व विभागाने अंधेरी पूर्व परिसरातील अनधिकृत हॉटेल, गेस्ट हाउस आणि डॉरमेट्रीविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत १५ हून अधिक हॉटेल, गेस्ट हाउस आणि डॉरमेट्रींवर हातोडा चालविण्यात आला..टायगर श्रॉफ याच्यावर गोळीबार करणाऱ्या आरोपींनी अंधेरी पूर्व परिसरातील हॉटेल आणि डॉरमेट्रीमध्ये मुक्काम केला होता. याच ठिकाणी वास्तव्यास असताना आरोपींनी चित्रपट कलाकारांच्या घरांची रेकी केल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील अनधिकृत निवास व्यवस्थांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..Andheri Fire: मुंबईतील उंच इमारतीत आगीचा थरार! १७व्या मजल्यावरील घराला भीषण आग, एकाचा दुर्दैवी मृत्यू.टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणानंतर पोलिसांनी शहरातील हॉटेल आणि लॉजमधील येणाऱ्याच्य नोंदी, ओळखपत्रे आणि संशयास्पद हालचालींची तपासणी केली जात आहे. .Thane Crime: धक्कादायक! २० दिवसांच्या बाळाची विक्री, अडीच लाखांना सौदा; जन्मदात्या आईकडून घेतलं अन् रत्नागिरीत विकलं .दरम्यान पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त वनिता कोकाटे यांनी सांगितले की, 'दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवस आम्ही कारवाई स्थगित केली आहे; मात्र दिवाळीनंतर पुन्हा एकदा जोमाने या कारवाईला सुरुवात होईल. दिवाळीनंतर अनधिकृत हॉटेल, गेस्ट हाउस आणि डॉरमेट्रीविरोधातील कारवाईला आणखी वेग देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.