मुंबई

Mumbai News: दिव्यांग शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामकाजाचे आदेश; शिक्षक संघटनाची नाराजी

BMC Election: दिव्यांग शिक्षकांना निवडणूकसंदर्भात कोणतेही कामकाज देऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र तरीही मुंबई महापालिकेने निवडणुकीच्या कामकाजाचे आदेश दिल्याने शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : दिव्यांग शिक्षकांना निवडणूकसंदर्भात कोणतेही कामकाज देऊ नये, असे आदेश असताना त्यांना मुंबई महापालिकेने निवडणुकीच्या कामकाजाचे आदेश दिल्याने शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
Mumbai BMC Elections
Municipal election
Mumbai Municipal Corporation Election
bmc election
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

