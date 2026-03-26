Employees Salary Cut: कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात! महापालिकेच्या हलगर्जीमुळे पगारावर कुऱ्हाड

मुंबई : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मार्च २०२६च्या वेतनातून प्रत्येकी ३० ते ५० हजार रुपयांची कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याची बाब समोर आली आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे कर्तव्य बजावूनही हातात पगार पडणार नसल्याने कामगारांनी संताप व्यक्त केला आहे. 'पगार नाही तर कामही नाही,' असा पवित्रा या कर्मचाऱ्यांनी घेत आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याची माहिती 'दि म्युनिसिपल युनियन'ने दिली आहे..महापालिकेचे सर्व कामकाज सध्या 'सॅप' या संगणकीय प्रणालीद्वारे चालते. निवडणूक कर्तव्य, बाह्य कर्तव्य किंवा रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा अहवाल संबंधित विभागाच्या प्रतिवेदन अधिकारी, पुनर्विलोकन अधिकारी आणि आस्थापना प्रमुखांनी वेळेत अपडेट करणे आवश्यक होते..मानव संसाधन विभागाने २ मार्च २०२६ला यासंदर्भात स्पष्ट परिपत्रके काढूनही अधिकाऱ्यांनी हलगर्जी केल्याने हजारो कामगारांच्या उपस्थितीची नोंद संगणकीय प्रणालीत होऊ शकलेली नाही. याचा थेट परिणाम मार्चच्या वेतनावर झाल्याचे सांगण्यात आले..दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी याप्रकरणी महापौर रितू तावडे, महापालिका आयुक्त आणि सर्वपक्षीय नेत्यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे..परिचारिकांवर आर्थिक संकटमहापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कार्यरत हजारो परिचारिकांचे वेतन अंशतः रोखून धरल्याचा प्रकार समोर आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. मार्चचे वेतन केवळ १० ते २० टक्क्यांपर्यंतच बँक खात्यात जमा झाल्याचे अनेक परिचारिकांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे परिचारिकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश देवदास यांनी प्रशासनाने त्वरित याकडे लक्ष देऊन सर्व कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करावे, अशी मागणी केली आहे.