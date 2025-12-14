BMC Housing Lottery

ESakal

मुंबई

BMC House Lottery: महानगरपालिकेच्या ४२६ घरांची सोडत यशस्वी; पुन्हा २९६ घरांची लॉटरी निघणार, पण कधी?

Municipality Housing Lottery: महानगरपालिकेने जारी केलेल्या ४२६ घरांची सोडत यशस्वीरित्या जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पुन्हा महानगरपालिकेच्या घरांची लॉटरी निघणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई : महानगरपालिकेतर्फे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली–२०३४ अंतर्गत प्राप्त ४२६ घरांची संगणकीय सोडत आज (ता. १३) ऑनलाईन पद्धतीने महानगरपालिका मुख्यालयात यशस्वीरित्या पार पडली. या सोडतीत ४२६ घरांपैकी ३७३ अर्जदारांना घरे जाहीर करण्यात आली असून ३६२ अर्जदारांची प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली आहे.

