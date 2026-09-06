मुंबई

Dahi Handi Accident: दहीहंडीच्या थरावर चढताना जखमी, १७ वर्षांपासासून अंथरुणाला खिळून; नागेशचा खर्च उचलणार, सरनाईकांची घोषणा

Dahi Handi Injury Left Nagesh Bedridden For 17 Years: दहीहंडी अपघातानंतर १७ वर्षे अंथरुणाला खिळलेल्या नागेश भोईर यांच्या उपचारांचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा; कुटुंबाला दिलासा
Nagesh Has Been Bedridden For 17 Years After Dahi Handi Accident Saranik Steps In To Support His Expenses

Nagesh Has Been Bedridden For 17 Years After Dahi Handi Accident Saranik Steps In To Support His Expenses

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे: दहीहंडीच्या थरावर चढताना २००९मध्ये जखमी झालेले नागेश भोईर गेली १७ वर्षे अंथरुणाला खिळून आहेत. त्यांच्या उपचारांचा खर्च पेलणे अशक्य होत असल्याने कुटुंबाने उपचाराकरिता सरकारकडे मदत मागितल्याबाबतचे वृत्त 'सकाळ' ने शनिवारी (ता. ५) प्रसिद्ध केले. यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज नागेशच्या उपचारांचा खर्च उचलणार असल्याची घोषणा केली.

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