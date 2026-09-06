Dahi Handi Accident: दहीहंडीच्या थरावर चढताना जखमी, १७ वर्षांपासासून अंथरुणाला खिळून; नागेशचा खर्च उचलणार, सरनाईकांची घोषणा

ठाणे: दहीहंडीच्या थरावर चढताना २००९मध्ये जखमी झालेले नागेश भोईर गेली १७ वर्षे अंथरुणाला खिळून आहेत. त्यांच्या उपचारांचा खर्च पेलणे अशक्य होत असल्याने कुटुंबाने उपचाराकरिता सरकारकडे मदत मागितल्याबाबतचे वृत्त 'सकाळ' ने शनिवारी (ता. ५) प्रसिद्ध केले. यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज नागेशच्या उपचारांचा खर्च उचलणार असल्याची घोषणा केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...नागेश यांच्या डोळ्यांसमोर विजयाचे स्वप्न होते; मात्र काही क्षणांतच तो थर कोसळला. वयाच्या २४ व्या वर्षी झालेल्या अपघाताने नागेश यांचे आयुष्य बदलून टाकले. मणक्याच्या गंभीर दुखापतीनंतर गेली १७ वर्षे ते अंथरुणावर आहेत. .औषधोपचारांसोबत फिजिओथेरपी सुरू असून, दोन महिन्यांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागते. गेली अनेक वर्षे हा खर्च कुटुंबासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. सध्या काही मोजके मित्र औषधोपचारासाठी मदत करीत असले तरी उपचारांचा वाढता खर्च भागवणे कठीण झाले. .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.आपण ज्या रुग्णालयात उपचार घेतो त्या उपचारांचा खर्च शासनाने उचलावा, अशी विनंती त्यांनी केली होती. दरम्यान, नागेश यांच्या संघर्षाची दखल घेत प्रताप सरनाईक यांनी मदतीचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.