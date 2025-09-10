Fake Job Scam : बोगस नोकरीची मुलाखत चक्क मंत्रालयात, नागपुरातील तरुणाकडून लाखो रुपये उकळले...धक्कादायक प्रकरण समोर!

Job Scam: नागपूर आणि इतर जिल्ह्यांतील अनेक बेरोजगार तरुणांना सरकारी नोकरीचं आमिष दाखवून त्यांची लाखो रुपयांनी फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी नागपूर पोलिसांनी ४५ वर्षीय लॉरेन्स हेनरी नावाच्या व्यक्तीला अटक केली आहे. त्याने आणि त्याच्या सहा सहकाऱ्यांनी सरकारी नोकरी देण्याच्या नावावर नागपूरमधील एका तरुणाकडून लाखो रुपये उकळले. विशेष म्हणजे या नोकरीची मुलाखही चक्क मुंबईतील मंत्रालयात झाली. त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. .मीडिया रिपोर्टनुसार राहुल तायडे असं फसवणूक झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. तो नागपूरमधील रहिवासी असून त्याने हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. काही दिवसांपूर्वी राहुलची भेट आरोपी लॉरेन्स हेनरी यांच्याशी झाली होती. त्याने राहुलला महाराष्ट्र सरकारमध्ये ज्युनियर क्लर्कची नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी त्याच्याकडून हप्त्यांमध्ये लाखो रुपयांची रक्कम वसूल केले..Nagpur Railway Update : विदर्भ आणि पंचवेली एक्स्प्रेसला नवीन थांबे, प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेचा निर्णय.महत्त्वाचे म्हणजे, राहुल तायडेचा यासगळ्यावर विश्वास बसावा म्हणून त्यांनी त्याची मुलाखत चक्क मुंबईतील मंत्र्यालयात घेतली. इतकच नाही तर हेनरी आणि त्याच्या साथीदारांनी राहुलला मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयात नेत त्याची वैद्यकीय तपासणीही करून घेतली. त्यानंतर मंत्रालयात एक खोलीत त्याची मुलाखत झाली. या खोलीच्या बाहेर ‘शिल्पा उदापुरे’ नावाची नेमप्लेट होती, असं त्याने तक्रारीत म्हटलं आहे..यावेळी राहुलला मंत्रायलयात प्रवेश करण्यासाठी खोट ओळख पत्रही देण्यात आलं. हा सगळा नियुक्ती प्रक्रियेचा भाग असल्याचं त्याला सांगण्यात आलं. तसेच लवकरच त्याला सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र मिळेल, असं आश्वासनही देण्यात आलं. मात्र, बरेच दिवस नियुक्तीपत्र मिळाल्याने त्याने हेनरीला फोन केला. मात्र, त्याने उडवाउडवीची उत्तरं दिली. त्यावेळी आपली फसवणूक झाल्याचं राहुलच्या लक्षात आलं. त्यानंतर त्याने थेट पोलीस ठाणे गाठत तक्रार दाखल केली..Nagpur University : नागपूर विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांवर उच्च न्यायालयाची गंभीर दखल.यासंदर्भात बोलताना राहुल तायडे यांनी सांगितलं की ही टोळीने फक्त त्याचीच नाही, तर महाराष्ट्रातील २०० हून अधिक बेरोजगार तरुणांची फसवणूक केली आहे. या तरुणांनी या टोळीच्या जाळ्यात अडकून लाखो रुपये गमावले आहेत. हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खोटी मुलाखत मंत्रालयात कशी झाली? राहुल तायडे आणि त्याची फसवणूक करणाऱ्यांना मंत्रालयात प्रवेश कसा मिळाला? मुलाखत घेण्यासाठी खोली कशी उपलब्ध झाली? असे एक ना अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.