Thane Politics: ठाण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार? नजीब मुल्लांच्या विधानाने चर्चेला उधाण

ठाणे : पुण्याप्रमाणे ठाणे महापलिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार आणि शरद पवार गट एकत्र येण्याचे संकेत मिळत आहेत. आमदार जितेंद्र आव्हाड हे आमचे विरोधक नसल्याचे स्पष्ट करीत ठाणे शहरात पक्ष विस्तारासाठी सर्व पर्यायांचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे ठाणे जिल्हाध्यक्ष नजीब मुल्ला यांनी सांगितले. ३० तारखेपर्यंत कोणताही प्रस्ताव आल्यास तो पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे पाठवून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे ठाणे जिल्हाध्यक्ष नजीब मुल्ला यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी कार्यकर्त्यांना निवडून आणणे आणि पक्ष संघटना मजबूत करणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ठाण्यासह इतर महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये शिंदे गट शिवसेना आणि भाजप युती करून निवडणूक लढवत आहेत. मात्र ठाण्यात अजित पवार गटाला या युतीकडून चर्चेसाठीही निमंत्रण न मिळाल्याने हा गट स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहे..Meenakshi Shinde: शिंदे गटात अस्वस्थता? विश्वासू नेत्याचा राजीनामा, महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर पहिली ठिणगी.राबोडी, कळवा आणि मुंब्रा या भागांवर लक्ष केंद्रित करून पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे अजित पवार गट आणि शरद पवार गट यांच्यात थेट लढत होण्याची शक्यता होती. दरम्यान, महाविकास आघाडीतील घटक असलेल्या राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ठाण्यात वर्चस्व असले, तरी जागावाटपाबाबत उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना आणि मनसेने कठोर भूमिका घेतल्याने या गटात अस्वस्थता असल्याची चर्चा आहे..नवी राजकीय समीकरणे या पार्श्वभूमीवर अजित पवार गटाकडून दोन्ही राष्ट्रवादी गटांनी एकत्र येण्याबाबत केलेल्या आवाहनामुळे नव्या राजकीय शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. कार्यकर्त्यांना निवडून आणणे आणि पक्षाची ताकद वाढवणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे नजीब मुल्ला यांनी स्पष्ट केल्याने शरद पवार गटाची भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे. ठाण्याच्या राजकारणात येत्या काळात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .CM Devendra Fadnavis : मुंबई महापालिकेत 'कमळ' फुलणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास.अजित पवार गट आमचा दुश्मन नाही, परंतु याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाईल. निवडणुकीआधी एकत्र यायचे की नंतर हे पाहिले जाईल. निवडणुकीपूर्वी एकत्र आलो तर पक्षाची ताकद दिसेल. - मनोज प्रधान, ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष, शरद पवार गट, ठाणे.