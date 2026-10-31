मुंबई

Nalasopara Lift Collapsed: नालासोपाऱ्यात मोठी दुर्घटना! सात मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली, ८ जण गंभीर जखमी; Video Viral

Nalasopara Lift Collapsed News: नालासोपारा येथे एका सात मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळल्याची घटना घडली. या अपघातात आठ जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे.
Nalasopara Lift Collapsed

Nalasopara Lift Collapsed

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील नालासोपारा येथे एका सात मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळून मोठी दुर्घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या दुर्घटनेत आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून यामुळे परिसरात नागरिकांमध्ये एकच खळबळ पसरली आहे.

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