Nalasopara Lift Collapsed: नालासोपाऱ्यात मोठी दुर्घटना! सात मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली, ८ जण गंभीर जखमी; Video Viral

मुंबई : मुंबईतील नालासोपारा येथे एका सात मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळून मोठी दुर्घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या दुर्घटनेत आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून यामुळे परिसरात नागरिकांमध्ये एकच खळबळ पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील नालासोपारा पश्चिम येथील पाटणकर पार्क परिसरातील धनंजय एव्हेन्यू या सात मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळून दुर्घटना घडली. शनिवार (ता. ३१) रोजी दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली असून या घटनेत ८ जण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. या जखमींमध्ये तीन महिलांचा समावेश असून सर्व जखमींना तातडीने तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींमध्ये इमारतीत राहणारे वकील सतीश भोंडवे आणि त्यांच्या सात पाहुण्यांचा समावेश आहे..पॅन्ट काढली अन् गुप्तांगात..., पूर्णेकर समर्थकांना पोलिसांची थर्ड डिग्री; अमानुष मारहाण करत अपमानास्पद कृत्य करायला लावलं .पाचव्या मजल्यावरून लिफ्ट धाडकन कोसळलीनालासोपारा येथील पाटणकर पार्क परिसरातील धनंजय एव्हेन्यू या सात मजली इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून आठ जण लिफ्टने तळमजल्यावर येत होते. यावेळी लिफ्ट अचानक वेगाने खाली कोसळली, ज्यामुळे या घटनेत आठ जण गंभीर जखमी झाले. लिफ्ट कोसळण्याचा मोठा आवाज ऐकून इमारतीतील इतर रहिवाशांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर मोठ्या प्रयत्नांनंतर रहिवाशांनी लिफ्टचा दरवाजा तोडून आत अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढले..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच नालासोपारा पोलीस घटनास्थळी दाखल होत घटनास्थळाची पाहणी केली. या घटनेप्रकरणी लिफ्टच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप रहिवाशांनी विकासकावर केला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही लिफ्टची दुरुस्ती आणि तपासणी करण्यात आली नसल्याने ही दुर्घटना घडल्याचा दावा रहिवाशांनी केला. सध्या याप्रकरणी नालासोपारा पोलीस अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.