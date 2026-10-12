Nalasopara: नालासोपाऱ्यात नवरात्रीदरम्यान दोन गटांत तुफान राडा! दगडफेक अन् लाठीचार्ज करत बेदम मारहाण; ७ ते ८ जण जखमी

मुंबई : नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी किरकोळ अपघाताच्या कारणावरून दोन गटात तुंबळ हाणामारी झाली आहे. टेम्पो आणि एका दुचाकीची एकमेकांना धडक दिल्यानंतर वाद झाला. मात्र अवघ्या क्षणात या वादाचे रूपांतर हाणामारीत पोहोचले. यावेळी लाठीकाठीचा मार देत दगडफेक करण्यात आली असून या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा पूर्व संतोषभुवन यूपी नाका परिसरात रात्री ११ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास ही घटना घडली. यावेळी टेम्पो आणि एका दुचाकी स्वाराचा किरकोळ अपघात झाला होता. .Mumbai News: जुन्या सोसायट्यांना हस्तांतरण शुल्क नाही, उच्च न्यायालयाचे सिडकोला आदेश.या अपघाताच्या कारणावरून नवरात्रोत्सव मंडळ पदाधिकारी यांनी दुचाकी स्वरास धक्काबुक्की करत मारहाण केली. त्यामुळे दुचाकी स्वराच्या नातेवाईक आणि मित्रांनी एकत्र जमून लाठीकाठी, दगडफेक करत दुसऱ्या ग्रुपवर मारहाण करण्यात आली..VIDEO: दुष्काळाच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर; महायुतीत नाराजीनाट्याची चर्चा.दरम्यान, या मारहाणीत दोन्ही ग्रुप चे सात ते आठ जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर नालासोपारा पूर्व नागनिंदास पाडा येतील पालिकेच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेबाबत तुळींज पोलिसांना माहिती देण्यात आली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.