नालासोपारा ZP शाळेत कुकरचा स्फोट; भडका उडताच गरम खिचडी चिमुकल्यांच्या अंगावर; 2 विद्यार्थ्यांसह महिला जखमी

वसई : नालासोपारा येथे एका जिल्हा परिषद शाळेत खळबळजनक घटना घडली आहे. शाळेच्या स्वयंपाक कक्षात विद्यार्थ्यांसाठी खिचडी शिजवत असताना अचानक प्रेशर कुकरचा मोठा स्फोट झाल्यामुळे मोठी घटना घडली आहे. या घटनेत दोन विद्यार्थी आणि स्वयंपाक करणारी महिला गंभीर जखमी झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा पश्चिमेकडील जिल्हा परिषद सोपारा मराठी शाळेत मंगळवार (ता. ८) रोजी दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. या शाळेत १०१ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून मध्यानह भोजनाच्या वेळी विद्यार्थी रांगेत उभे असताना स्वयंपाक घरात खिचडी शिजवत असताना अचानक प्रेशर कुकरचा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका भीषण होता की, त्याच्या तीव्रतेमुळे कुकरमधील उकळती गरमागरम खिचडी बाहेर फेकली गेली..VIDEO: फार्महाऊसवर बिबट्याची एन्ट्री, मनसेच्या नेत्याचा पाळीव कुत्रा 'रॉकी'ची थरारक झुंज; घटना CCTVत कैद.कुकरचा स्फोट होताच त्याच वेळी जेवणासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या गौतम गुड्डू प्रसाद (११) आयुष चौधरी (९) या दोन विद्यार्थ्यांच्या अंगावर उकळती खिचडी उडाली. ज्यामुळे हे दोन विद्यार्थी आणि स्वयंपाक करणारी पूनम मंगेश कदम (३२) गंभीररीत्या भाजले गेले. या घटनेननंतर जखमींना तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सध्या विद्यार्थ्यांवर वैद्यकीय उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे..Maharashtra Weather: सुखावणारी बातमी! मुंबई, पुण्यासह मराठवाड्यात पावसाचं पुनरागमन; हवामान विभागाची महत्त्वाची अपडेट .दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेचे महापौर अजीव पाटील घटनास्थळी दाखल होत परिस्थितीचा आढावा घेतला. तसेच त्यांनी जखमींच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. त्याचबरोबर स्थानिक पोलिसांनीही या घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरु केला आहे. या घटनेमुळे शाळेच्या आवारात एकच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.