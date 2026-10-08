मुंबई

Nana Patekar Death: नाना गेले, पण त्यांनी पडद्यावर उभा केलेला माणूस अजूनही आपल्या आजूबाजूला आहे, राज ठाकरेंची भावनिक पोस्ट

Raj Thackeray Post On Nana Patekar Death: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळे मनोरंजन क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. राज ठाकरे यांनी भावनिक पोस्ट केली आहे.
Raj Thackeray Post On Nana Patekar Death

Raj Thackeray Post On Nana Patekar Death

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळे देशभरात मोठा धक्का बसला आहे. त्यांच्या अकाली निधनामुळे मनोरंजन क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली असून राजकीय नेत्यांसह कलाकारांनी पोस्ट करत शोक व्यक्त केला आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाना पाटेकरांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे.

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