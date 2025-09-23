मुंबई

Narendra Modi Viral Video: मोदींच्या 'त्या' व्हिडिओमुळे भाजप पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस नेत्याला नेसवली साडी!

Congress leader dressed in saree: भाजप पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्यावर काँग्रेस कार्यकर्त्याला साडी नेसवून सामाजिक आणि राजकीय वाद निर्माण केला आहे.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

डोंबिवली : सध्या सोशल मीडियावर अनेक नवनवीन ट्रेंड सुरु आहेत. जेमिनी एआय तसेच चॅट जीपीटीच्या आधारे अनेक साध्या फोटोचे रूपांतर हटके तसेच मजेशीर फोटोमध्ये होत आहे. हाच ट्रेंड भाजप पदाधिकारी यांनी फॉलो केला आहे. ज्यामध्ये भाजप पदाधिकारी यांनी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याला साडी नेसवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल केला आहे.

