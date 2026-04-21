Mumbai News : सीएसएमटीत चुकीच्या सिग्नलचा गोंधळ; मोटरमनच्या सतर्कतेमुळे मोठा अपघात टळला, स्थानकप्रमुख निलंबित

- नितीन बिनेकरमुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे मंगळवारी दुपारी चुकीच्या सिग्नलमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. बदलापूरहून येणाऱ्या धीम्या लोकलला नियोजित प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ ऐवजी प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ चे सिग्नल देण्यात आल्याने दोन लोकल समोरासमोर येण्याची धोकादायक स्थिती निर्माण झाली होती. सुदैवाने मोटरमनच्या सतर्कतेमुळे संभाव्य अपघात टळला..दुपारी ३.१८ वाजता बदलापूरहून येणारी धीमी लोकल प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ वर येणे अपेक्षित होते. मात्र, सिग्नल यंत्रणेत झालेल्या त्रुटीमुळे तिला प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ चे सिग्नल देण्यात आले. त्याचवेळी प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ वर खोपोली लोकल अगोदरच उभी होती. सीएसएमटी स्थानकावर येणाऱ्या लोकलसाठी होम सिग्नल, इनर होम सिग्नल आणि प्लॅटफॉर्म सिग्नल अशा तीन टप्प्यांत परवानगी दिली जाते. या प्रक्रियेत झालेल्या चुकीमुळे संबंधित लोकलने प्लॅटफॉर्म ५ चा होम सिग्नल ओलांडला; मात्र पुढील इनर होम सिग्नल लाल असल्याचे पाहून मोटरमनने प्रसंगावधान राखत गाडी थांबवली..या वेळी दोन्ही लोकलमध्ये सुमारे १३० मीटर अंतर शिल्लक होते. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वेचे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. संबंधित लोकलला सिग्नल क्रमांक ६१ पासून मागे घेऊन तिला प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ वर आणण्यात आले.चारही प्लॅटफॉर्मची सेवा ठप्पया प्रकारामुळे सुमारे २५ मिनिटे सीएसएमटी स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५, ६, ७ आणि ८ वर लोकलची ये-जा पूर्णपणे ठप्प झाली. परिणामी, सीएसएमटीकडे येणाऱ्या धीम्या व जलद लोकल एकामागोमाग एक अडकल्या. काही गाड्या सिग्नलवर उभ्या राहिल्याने प्रवाशांना मोठा फटका बसला, तर स्थानकांवर प्रचंड गर्दी वाढल्याचे चित्र दिसून आले. या घटनेचा परिणाम संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत जाणवत होता. अनेक लोकल फेऱ्या पाच ते दहा मिनिटे उशिराने धावत होत्या. त्यामुळे कामावरून घरी परतणाऱ्या प्रवाशांना उशीर सहन करावा लागला..स्थानकप्रमुखाला तात्काळ निलंबितया गंभीर प्रकाराची दखल घेत मध्य रेल्वे प्रशासनाने संबंधित स्थानकप्रमुखाला तात्काळ निलंबित केले आहे. सिग्नल देण्यात नेमकी चूक कुठे झाली, जबाबदारी कोणाची आणि सुरक्षा प्रक्रियेत त्रुटी कशा राहिल्या, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार मानवी चुका कारणीभूत असण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, चौकशी अहवालानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.