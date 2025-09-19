उमेदवारी नको पण हकालपट्टी टाळा, मुंबईला तिकिट मागायला गेलेल्या ४ भाजप पदाधिकाऱ्यांची फजिती; बारमध्ये काय घडलं?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. मात्र येत्या दोन-तीन महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसलीय. नाशिकमध्ये भाजपनं महापालिका निवडणुकीत शंभर प्लसचा नारा दिलाय. यासाठी भाजपकडून इतर पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना पक्षात घेण्याचं प्रमाण वाढलंय. तर निष्ठावंतांमध्ये नाराजीही आहे. यातच आता एक असा प्रकार घडला की पक्षाची उमेदवारी मागायला गेलेल्यांवर हकालपट्टीची वेळ आली. नाशिकहून महापालिकेच्या उमेदवारीची मागणी करायला मुंबईत गेलेल्या चार पदाधिकाऱ्यांची मोठी फजिती झालीय. पक्षाकडून जवळपास हकालपट्टी निश्चित झाली असताना केवळ समज देऊन त्यांना माफ करण्यात आलंय. सध्या नाशिकच्या भाजप पदाधिकाऱ्यांचा हा किस्सा राजकीय वर्तुळात रंगला आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. उमेदवारीसाठी इच्छुकांनी नेत्यांकडे फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केलीय. त्यासाठी नाशिकमधील दोन माजी नगरसेवक आणि दोन पदाधिकारी मुंबईतील नेत्याकडे गेले. या नेत्याकडेच नाशिकचा सगळा कारभार आहे. पण मुंबईत गेल्यानंतर पहिल्या दिवशी नेत्याची भेट होणार नसल्याचं समजलं. यामुळे चारही पदाधिकारी मुंबईतच थांबले आणि त्यांचा जंगी पार्टीचा प्लॅन ठरला. यासाठी चौघेही मुंबईतील एका बारमध्ये गेले..लातूरमध्ये राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याची हत्या, मध्यरात्री घडलेल्या हत्याकांडाने खळबळ.भाजपचे पदाधिकारी बारमध्ये एक एक घोट रिचवत झिंगाट झाले. त्यानंतर मनातली सगळी खदखद बाहेर यायला लागली. ज्या नेत्याला भेटायचं होतं त्याच्याबद्दल खमंग चर्चाही सुरू झाली. ही चर्चा सुरू असताना तिथंच नेत्याचा एक कट्टर कार्यकर्ता बसला होता. त्यानं या चारही इच्छुक पदाधिकाऱ्यांची चर्चा रेकॉर्ड केली आणि जशीच्या तशी नेत्याला पाठवली. रेकॉर्ड नेत्याला पोहोचताच दुसऱ्या दिवशी भेट बाजूलाच राहिली पण त्या चारही पदाधिकाऱ्यांच्या हकालपट्टीचा आदेशच निघाला..हकालपट्टीचा आदेश पाहून चौघांची रात्रीची झिंगही क्षणात उतरली. यानंतर उमेदवारी नको पण हकालपट्टी थांबवा अशी विनंती चौघांनी वरिष्ठांना केली. शेवटी उमेदवारी नाही मिळाली तरी चालेल पण बदनामी नको आणि हकालपट्टी होऊ नये यासाठी चौघांनीही नाशिक गाठलं. पक्षानेही घडल्या प्रकाराची जास्त वाच्यता व्हायला नको आणि वाद होऊ नये म्हणून कारवाई टाळली..मुंबईत घडलेला हा प्रकार कुठे समोर येणार नाही असं पदाधिकारी आणि नेत्यांना वाटलं. पण चौघांच्या फजितीची आणि कारवाईची चर्चा मात्र जोरदार सुरू आहे. दरम्यान, चौघांनीही पक्ष कार्यालयात त्यांच्या फेऱ्या कमी केल्या असल्यानं ही चर्चा जास्तच रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.