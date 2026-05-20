APMCत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच घेताना अटक, स्वच्छता विभागात बिल काढण्यासाठी कंत्राटदाराकडे १५ टक्क्यांची मागणी

नवी मुंबई : नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) एपीएमसीमध्ये मोठी कारवाई करत स्वच्छता विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक लाख ४० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणात घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता विभागाचे प्रभारी उपसचिव डॉ. दीपक आवटी आणि अभियांत्रिकी विभागातील जनरेटर ऑपरेटर तसेच प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक समीर म्हात्रे यांना एसीबीच्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे..तक्रारदार कंत्राटदाराच्या मंजूर झालेल्या एका वर्षाच्या कामाच्या बिलासाठी या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी १५ टक्के कमिशनची मागणी केली होती. तडजोडीनंतर एक लाख ४० हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम लाच म्हणून स्वीकारण्याचे त्यांनी मान्य केले होते. यानंतर संबंधित कंत्राटदाराने नवी मुंबई एसीबीकडे तक्रार दाखल केली..तक्रारीची पडताळणी झाल्यानंतर पोलिस उपअधीक्षक धर्मराज सोनके यांच्या मार्गदर्शनाखाली एसीबीच्या पथकाने मंगळवारी वाशी येथील कांदा-बटाटा मार्केटमधील मुख्य इमारतीत रचला होता. प्रशासकीय सापळा एपीएमसीसारख्या महत्त्वाच्या बाजार समितीच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीतच लाचखोरीचा प्रकार उघड झाल्याने व्यापारी आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..या कारवाईनंतर एपीएमसीच्या विविध विभागांच्या कामकाजातील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही एसीबीकडून तपास केला जात आहे..पैशांची बॅगही जप्तकंत्राटदाराकडून एक लाख ४० हजार रुपयांची लाचेची रक्कम स्वीकारत असतानाच एसीबीच्या पथकाने उपसचिव कार्यालयावर धाड टाकली. या वेळी डॉ. दीपक आवटी आणि समीर म्हात्रे यांना रोख रकमेसह रंगेहाथ पकडण्यात आले. घटनास्थळावरून पैशांनी भरलेली बॅगही जप्त करण्यात आली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात एपीएमसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एसीबीकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.