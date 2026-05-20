मुंबई

APMCत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच घेताना अटक, स्वच्छता विभागात बिल काढण्यासाठी कंत्राटदाराकडे १५ टक्क्यांची मागणी

ACB Action In APMC Market: नवी मुंबईतील एपीएमसीमध्ये एसीबी पथकाने मोठी कारवाई केली आहे. यामध्ये लाच घेताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) एपीएमसीमध्ये मोठी कारवाई करत स्वच्छता विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक लाख ४० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणात घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता विभागाचे प्रभारी उपसचिव डॉ. दीपक आवटी आणि अभियांत्रिकी विभागातील जनरेटर ऑपरेटर तसेच प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक समीर म्हात्रे यांना एसीबीच्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे.

