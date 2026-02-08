Accident: गाडीला पोलिसांची नेमप्लेट, चालक मद्यधुंद अवस्थेत, अनेक वाहनांना उडवलं अन्...; नवी मुंबईतील थरारक घटनेचा व्हिडिओ समोर

नवी मुंबई : नवी मुंबईत खळबळजनक घटना घडली आहे. नवी मुंबई येथे एका मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या कार चालकाने अनेक वाहनांना जोरदार धडक दिल्याचे समोर आहे आहे. विशेष म्हणजे या गाडीला पोलिसांची नेमप्लेट असल्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील करावे गावाजवळ एक भीषण अपघात घडला आहे. भरधाव वेगात असलेल्या एका इनोव्हा कारने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या तसेच रस्त्यावरील इतर वाहनांना रदार धडक दिली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. परंतु अनेक वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेनंतर घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती..Mumbai High Court: वृक्षांचे संरक्षण आवश्यक! उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला फटकारले.दरम्यान, प्रत्यक्षदर्शींनी या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली असता पोलीस घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे. तथापि अपघातानंतर कारची तपासणी केली असता त्यामध्ये मुंबई पोलिसांचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण बबन पोखरकर यांचे ओळखपत्र सापडले. तसेच अपघात करणाऱ्या इनोव्हा कारवर ‘पोलिस’ अशी नेमप्लेट असल्याचे आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील करावे गावाजवळ झालेल्या वाहन चालक नशेत असल्याने त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ही घटना घडली आहे. या अपघातात सुदैवाने कसलीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नसून अनेक वाहनांचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. तसेच या अपघाती गाडीवर पोलिसांची नेमप्लेट असून त्यामध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाचे ओळखपत्र सापडले आहे. यामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत..Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! ४ वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार; शाळेच्या शिपायचं किळसवाणं कृत्य, मुंबईत खळबळ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.