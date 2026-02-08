मुंबई

Accident: गाडीला पोलिसांची नेमप्लेट, चालक मद्यधुंद अवस्थेत, अनेक वाहनांना उडवलं अन्...; नवी मुंबईतील थरारक घटनेचा व्हिडिओ समोर

Navi Mumbai Accident: नवी मुंबईत भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. पोलिसांची नेमप्लेट असलेल्या गाडीने अनेक गाड्यांना धडक दिली असून यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Mansi Khambe
नवी मुंबई : नवी मुंबईत खळबळजनक घटना घडली आहे. नवी मुंबई येथे एका मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या कार चालकाने अनेक वाहनांना जोरदार धडक दिल्याचे समोर आहे आहे. विशेष म्हणजे या गाडीला पोलिसांची नेमप्लेट असल्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

