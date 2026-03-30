मुंबई

Navi Mumbai: नवी मुंबईतही ‘खरात’! इस्रोत वैज्ञानिक असल्याचं सांगत उच्चशिक्षित महिलांवर अत्याचार, पैसेही लुबाडले

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत अशोक खरात प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाल्याचे समोर आले आहे. एका भामट्याने वैज्ञानिक असल्याचे सांगून १२ महिलांचे लैंगिक शोषण केले आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : नाशिकच्या अशोक खरात प्रकरणाची राज्यभरात चर्चा सुरू असताना, नवी मुंबईतही असाच एक प्रकार उघडकीस आला आहे. ‘इस्रो’मध्ये वैज्ञानिक असल्याचे सांगत उच्चशिक्षित महिलांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या एका भामट्याला नवी मुंबई गुन्हे शाखेने बेड्या ठोकल्या आहेत. आदर्श म्हात्रे (वय २१) असे आरोपीचे नाव असून, विविध नावांचा वापर करून, त्याने डझनभर महिलांचे लैंगिक आणि आर्थिक शोषण केल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
crime
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
scam
Crime Against Woman
Fraud case news

Related Stories

No stories found.