बेलापूर : सुरुवातीपासूनच विविध वादांच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या 'फॉम्र्युला-४' नाईट स्ट्रीट कार रेस स्पर्धेची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. नवी मुंबईतील पामबीच मार्ग आणि अंतर्गत रस्ते अशा एकूण ३.७ किलोमीटर मार्गावर होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी सध्या युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चुन उभारल्या जाणाऱ्या या ट्रॅकसाठी तब्बल १,२०० हून अधिक कर्मचारी दिवसरात्र झटत असून, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण कामकाज पूर्ण होणार असल्याची माहिती स्पर्धा व्यवस्थापन टीमकडून देण्यात आली आहे..नवी मुंबईतील पाम बीच रोड परिसरात ५-६ डिसेंबर रोजी फॉर्म्युला-४ इंडियन चॅम्पियनशिप आणि इंडियन रेसिंग लीग अंतर्गत नाईट स्ट्रीट कार रेस आयोजित केली जाणार आहे. या स्पर्धेची जय्यत तयारी सुरू असून आवश्यक असलेले बॅरिकेडिंग, गॅलरी आणि पादचारी पूल रेसिंग प्रमोशन प्रायव्हेट लिमिटेड (आरपीपीएल) कडून पुरवले गेले आहेत. यासोबतच रस्त्याच्या दुतर्फा रवर टायर्स, अधिक रोषणाईसाठी दिवे याठिकाणी बसवण्यात येत आहेत. दरम्यान सध्या २००, ३००, ६०० अशा प्रकारची आसनी क्षमता असणारे विविध लॉन्ज उभारण्यात येत असल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे..Panvel Water Cut: पनवेलकरांवर पाणीकपातीची कुऱ्हाड! आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद, महापालिकेचा निर्णय .३ ते २० हजारांपर्यंत तिकिटेस्पर्धेसाठी तीन हजारांपासून ते २० हजारांपर्यंत तिकिटे विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहेत. यामध्ये उभे राहून स्पर्धा बघण्यापासून एअर कंडिशन आसन व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. यांमध्ये पाणी बॉटल, स्नॅक्स, हायटेक स्क्रीन ही व्यवस्था देखील उभारण्यात येणार आहे..ड्रायव्हर्स गॅरेज उभारण्याच्या कामाला वेगफॉर्म्युला ४ रेसमध्ये प्रत्येक ड्रायव्हरची स्वतंत्र रेसिंग कार, टीम आणि गॅरेज असते. हे देखील याठिकाणी उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. याठिकाणी रेसिंग कार पार्किंग, ड्रायव्हर्स तयारी रूम, कार देखभाल दुरुस्ती, टायर्स चेंज सेक्शन, मेकॅनिकल वर्क्सशॉप उभारत आहेत..CM Devendra Fadnavis: कौशल्याविना पदवी केवळ कागद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन .अशी आहे आसन व्यवस्थाग्रँड स्टैंड, प्रीमियम ग्रँड स्टैंड, गोल्ड स्टैंड, प्लॅटिनम लॉन्ज, व्हीआयपी लॉन्ज, सेलिब्रिटी लॉन्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.