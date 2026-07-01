Navi Mumbai: नवी मुंबईत धक्कादायक घटना; विजेचा शॉक लागून दोन कॉलेज विद्यार्थिनी पाण्यात पडल्या; घटनेनं खळबळ

मुंबई : मंगळवारपासून मुंबईत पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये वादळ वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस कोसळत असल्यामुळे रस्ते जलमय झाले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक आणि रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाला. त्याचबरोबर रुळांवर पाणी साचल्याने रेल्वे सेवा विस्कळीत झाले आहेत. परिणामी प्रवाशांचे हाल होत आहेत. अशातच मुसळधार पावसामुळे नवी मुंबईतील नेरुळ भागात एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. .१ जुलै २०२६ रोजी मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे अनेक भागात पाणी साचले आहे. वीज खांब, विद्युत तारा तसेच झाडे कोसळून पडत असल्याच्या घटना घडत आहेत. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नवी मुंबईतील नेरुळ भागात विद्युत प्रवाहाच्या संपर्कात आल्याने दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना विजेचा जोरदार धक्का बसल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai News: फेरीवाला परवान्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे, एकाच कुटुंबाला अनेक परवाने; पालिकेला फटकारले.मिळालेल्या माहितीनुसार, बिकानेर रेस्टॉरंटजवळील 'एलपी ब्रिज'खालील विद्युत वाहिन्यांमध्ये शॉर्ट-सर्किट झाल्यामुळे साचलेल्या पावसाच्या पाण्यात वीजप्रवाह उतरला. या विद्युत प्रवाहाच्या संपर्कात आल्याने दोन महाविद्यालयीन तरुणींना विजेचा जोरदार धक्का बसला. या धक्क्यामुळे त्या दोघीही पाण्यात पडल्या. त्यानंतर, तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी विद्यार्थिनींना डी. वाय. पाटील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत..Mumbai Local: प्रवाशांची सुरक्षा कोणाच्या भरोशावर? मुंबई लोकलमध्ये आरपीएफ आणि जीआरपी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा; २,५५९ पदे रिक्त .मुंबई-गोवा महामार्गावरील रस्ता खचलाराज्यभरात पावसाच्या सरी कोसळत असल्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावरील रस्ता खचून गेला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील माणगावजवळील काळ नदीवर असणारा पूल नुकताच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. मात्र मुसळधार पावसामुळे दोन दिवसांत रस्ता खचल्याने पूल बंद करण्यात आला आहे. सध्या जुन्या पुलावरून वाहतूक सुरू आहे. मात्र निकृष्ट कामामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.