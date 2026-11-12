Swachh Survekshan 2025-26 : देशातील सर्वात स्वच्छ ठरले महाराष्ट्रातील 'हे' शहर; ४,७५१ शहरांना मागे टाकत पटकावला पहिला क्रमांक

महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे. देशातील सर्वात स्वच्छ शहरांच्या यादीत नवी मुंबईने अव्वल स्थान पटकावले आहे. केंद्र सरकारच्या 'स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६' मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेने देशभरातील ४,७५१ शहरांना मागे टाकत पहिला क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईला देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार २०२५-२६' सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नवी मुंबई महानगरपालिकेला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 'स्वच्छ भारत मिशन-नागरी' अंतर्गत स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल हा सन्मान देण्यात आला..नवी मुंबई देशात सर्वोत्कृष्ट स्वच्छ शहर.'सुपर क्लीन सिटी' श्रेणीतही नवी मुंबई अव्वलनवी मुंबईने केवळ देशातील सर्वात स्वच्छ शहराचा किताब मिळवला नाही, तर 'सुपर क्लीन सिटी' श्रेणीतही प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. शहरातील प्रभावी कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता यंत्रणेचे नियोजन आणि नागरिकांच्या सहभागातून राबवण्यात आलेले विविध उपक्रम यामुळे हे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे. या कामगिरीत स्वच्छता कर्मचारी, महानगरपालिका अधिकारी आणि विविध विभागांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे..सुरत दुसऱ्या, तर विजयवाडा तिसऱ्या क्रमांकावरया राष्ट्रीय क्रमवारीत गुजरातमधील सुरतने दुसरा, तर आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा शहराने तिसरा क्रमांक मिळवला. याशिवाय मध्य प्रदेशातील रेवा हे सर्वात स्वच्छ नदीकाठचे शहर ठरले, तर उत्तराखंडमधील रुद्रपूरला सर्वात स्वच्छ हिमालयीन शहराचा सन्मान मिळाला..इंदूरला यंदा 'मेंटर सिटी'चा दर्जादरम्यान, सलग अनेक वर्षे देशातील सर्वात स्वच्छ शहराचा किताब मिळवणाऱ्या इंदूरला यंदा 'मेंटर सिटी' श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. या श्रेणीत इतर शहरांना स्वच्छता व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या शहरांचा समावेश होतो. या गटात अहमदाबादने पहिला, तर इंदूरने दुसरा क्रमांक मिळवला..'स्वच्छ सर्वेक्षण'ची ही दहावी आवृत्ती असून, यंदाची संकल्पना 'स्वच्छतेसाठी नवीन उपक्रम – एकत्र येऊया, मिळून स्वच्छता करूया' अशी होती. नागरिकांचा सहभाग वाढवून स्वच्छतेचे रूपांतर लोकचळवळीत करण्यावर या मोहिमेत भर देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.