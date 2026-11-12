मुंबई

Swachh Survekshan 2025-26 : देशातील सर्वात स्वच्छ ठरले महाराष्ट्रातील 'हे' शहर; ४,७५१ शहरांना मागे टाकत पटकावला पहिला क्रमांक

दुसऱ्या क्रमांकावर सुरत (गुजरात) आणि तिसऱ्या क्रमांकावर विजयवाडा (आंध्र प्रदेश) राहिले. इंदूरला ‘मेंटर सिटी’ श्रेणीत स्थान मिळाले असून अहमदाबाद प्रथम व इंदूर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Why Navi Mumbai Won the Cleanest City Award

Why Navi Mumbai Won the Cleanest City Award

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे. देशातील सर्वात स्वच्छ शहरांच्या यादीत नवी मुंबईने अव्वल स्थान पटकावले आहे. केंद्र सरकारच्या 'स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६' मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेने देशभरातील ४,७५१ शहरांना मागे टाकत पहिला क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईला देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
India
Navi Mumbai
maharashtra
clean city initiatives