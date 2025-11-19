मुंबई

Navi Mumbai Airport: रोज २३ उड्डाणे अन् केवळ १२ तास सेवा, नवी मुंबई विमानतळाचं वेळापत्रक जाहीर

Navi Mumbai Airline Service: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहिले उड्डाण इंडिगो कंपनी करणार आहे. याबाबतचे वेळापत्रकही जाहीर झाले आहे.
नवी मुंबई : येत्या २५ डिसेंबरला नाताळच्या सकाळी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहिले उड्डाण करण्याचा मान एअर इंडिगो या विमान कंपनीला मिळाले आहे. तसेच धावपट्टीवर उतरण्याचा पहिला मानही इंडिगो कंपनीला मिळाला आहे. बंगळूरहून येणारे पहिले विमान सकाळी ८ वाजता नवी मुंबई विमानतळावर उतरणार आहे, तर लगेच ८.४० मिनिटांनी इंडिगोचे दुसरे विमान हैदराबादकरिता उड्डाण करेल, अशी माहिती एनएमआयएएलकडून देण्यात आली.

Navi Mumbai
Mumbai
navi mumbai airport
Indigo Airline
IndiGo Airlines new service

