Navi Mumbai: नवी मुंबई विमानतळावर मोठे बदल! आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुरू होणार, तिकिटाचे दरही वाढणार; प्रवाशांच्या खिशाला फटका

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाहून लवकरच आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुरू होणार आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात हजला गेलेल्या प्रवाशांना परत मायदेशी आणण्यासाठी नवी मुंबईहून विमान उडणार आहेत. त्यानंतर इतर देशांचा प्रवास सुरू होणार आहे..सध्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासी सेवा सुरू करण्यासाठी हवाई मंत्रालय, कस्टम आणि एनएमआयएल यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. कस्टम क्लियरन्स मिळाला आहे. दरम्यान, प्रत्यक्ष सेवा सुरू करण्याची मुदतवाढ होत आहे. .पुढील आठवड्यापासून मुंबई विमानतळावर काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाहून हजला गेलेल्या प्रवास परत आणण्यासाठी रिकामे विमान आखाती देशात जाणार आहेत. साधारण ५ ते २३ जूनदरम्यान आकासा एअर करून या सेवा देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर देशातील प्रवासी सेवा सुरू होणार असल्याचे समजते आहे..'वापरकर्ता शुल्क' चा खिशाला फटकानवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. १ जूनपासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणे महागणार आहे. विमानतळाच्या परिचालन खर्चासाठी तिकिटांमध्ये 'वापरकर्ता शुल्क' आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा अधिभार थेट तिकिटाच्या दरात समाविष्ट केला जाणार आहे..मुंबईपेक्षा नवी मुंबई विमानतळ महाग?या नवीन शुल्कामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे तिकीट दर मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दरांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. या अतिरिक्त भारामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशावर ताण पडणार असून, विमान प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्यांना आता अधिक खर्च करावा लागणार आहे.