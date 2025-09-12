मुंबई

Navi Mumbai Airport: प्रतीक्षा संपली, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उद्घाटनासाठी सज्ज, 'या' महिन्यात होणार उद्घाटन

Navi Mumbai International Airport Inauguration: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्पयात आले असून सर्वांना या विमानतळाच्या उद्घाटनाची प्रतिक्षा होती. याबाबत आता अपडेट समोर आली आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई येथे उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत सातत्याने नवनवीन अपडेट समोर येत आहेत. अशातच या विमानतळाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून सर्वांना या विमानतळाच्या उद्घाटनाची प्रतीक्षा होती. याबाबत आता माहिती समोर आली आहे.

