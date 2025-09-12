Navi Mumbai Airport: प्रतीक्षा संपली, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उद्घाटनासाठी सज्ज, 'या' महिन्यात होणार उद्घाटन

नवी मुंबई : नवी मुंबई येथे उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत सातत्याने नवनवीन अपडेट समोर येत आहेत. अशातच या विमानतळाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून सर्वांना या विमानतळाच्या उद्घाटनाची प्रतीक्षा होती. याबाबत आता माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यां पूर्वी विमानतळाची पाहणी केली असून सर्व कामे सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जारी केले होते. त्यानंतर आता हे काम पूर्णत्वास आले असून संपूर्ण देशवासीयांना प्रतिक्षा असलेले नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उद्घाटनाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. सप्टेंबर महिन्याअखेरीस विमानतळाचे उद्घाटन करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांचे नियोजन आहे. तसेच याबाबत एक प्रसिद्धपत्रक जारी करण्यात आले आहे..Mumbai Crime: मोबाईल चोरांची दहशत! गणेशोत्सवात दोन हजारांपेक्षा अधिक लंपास.दरम्यान, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे २ हजार ८६६ एकर क्षेत्रावर उभारण्यात आलं आहे. या विमानतळावरून दरवर्षी सुमारे ९० दशलक्ष प्रवासी प्रवास करणार असून ३.२ टन मालवाहतूक केली जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमातळावरील ताण कमी होणार आहे..कनेक्टिव्हिटीत बदलनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, गोवा हायवे आणि जेएनपीटी पोर्टच्या नजीकच असल्यामुळे विमानतळावर येण्यासाठी अनेकांचा प्रवास सोपा होणार आहे. तसेच अटल सेतू हा पूल देखील विमानतळाजवळ असल्याने वाहतूक आणखी सोपी होणार आहे. त्याचबरोबर एमएसआरटीसीकडून या ठिकाणी ठाणे, वाशी, दादर आणि पनवेलहून एअरपोर्ट एक्सप्रेस बस सुरू करण्याचं नियोजन आहे. जेणेकरून प्रवाशांचा प्रवास अगदी आरामदायी होणार आहे..Mhada House: एलफिस्टन बाधितांना मिळणार म्हाडाचे घर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.