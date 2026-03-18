Navi Mumbai: आदल्या दिवशी वाद; नंतर तलवार घेऊन तरुण हॉटेलमध्ये घुसला अन्... नवी मुंबईत मॅनेजरसोबत काय घडलं?

नवी मुंबई : नवी मुंबई कामोठे परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. हॉटेलमध्ये बिलाच्या किरकोळ वादाचे रूपांतर जीवघेणा वारमध्ये झाले आहे. एका तरुणाने हॉटेलमध्ये घुसून मॅनेजरवर थेट तलवारीने हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील पनवेल परिसरात धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मंगळवार (ता. १७ मार्च) रोजी नवी मुंबईतील कामोठे सेक्टर-६ मधील सरोवर हॉटेलमध्ये रात्री सव्वा आठच्या सुमारास ही घटना घडली. यामध्ये एका तरुणाने हॉटेलमधील बिलामुळे झालेल्या वादात ग्राहकाने संतापून थेट हॉटेल मॅनेजरवर हल्ला चढवला..नेमके काय घडले?नवी मुंबईतील कामोठे सेक्टर-६ मधील सरोवर हॉटेलमध्ये मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास एका तरुण तलवार घेऊन हॉटेलमध्ये घुसला. त्यानंतर त्याने हॉटेल मॅनेजर उमेश शेट्टी यांच्या छातीवर वार केला. त्यानंतर काउंटरवरही हल्ला चढवला. या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे हॉटेलमध्ये एकच गोंधळ उडाला. या घटनेवेळी उपस्थित ग्राहकांनी जीव वाचवण्यासाठी धावाधाव करत पळ काढला..दरम्यान, संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. सध्या पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत असून आरोपीचा शोध सुरू आहे. तसेच एक दिवस आधी झालेल्या हॉटेलमधील बिलाच्या वादाचा बदला घेण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.