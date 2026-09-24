५ वर्षीय चिमुकला कॅन्सरशी झुंजला, दुर्मिळ आणि गुंतागुंतीची सर्जरीला यश; नवी मुंबईच्या रुग्णालयात डॉक्टरांची मोठी कामगिरी

नवी मुंबई : पॅलिएटिव्ह केअरवर असलेल्या एका पाच वर्षांच्या बालकाच्या आयुष्यात नवी मुंबईतील वैद्यकीय पथकाने नवा प्रकाश आणला आहे. नवी मुंबईतील कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी रुग्णालय येथे पार पडलेल्या अत्यंत दुर्मिळ आणि गुंतागुंतीच्या हॅप्लोआयडेंटिकल (हाफ-मॅच) बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटच्या सहाय्याने रांची येथील या बालकाने कॅन्सरवर यशस्वी मात केली आहे. कन्सलटंट हेमॅटो-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. कुणाल गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने हे यश मिळवले आहे..चिमुकल्याला पायांवर निळे डाग पडणे आणि मानेला सूज येणे अशा लक्षणांनंतर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम-पॉझिटिव्ह बी-सेल अक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया या ब्लड कॅन्सरच्या धोकादायक प्रकाराचे निदान झाले होते. त्यातच आयकेझेडएफ१ म्युटेशन आणि मोनोसोमी ७ या आनुवंशिक बदलांमुळे या आजारातून रुग्ण बरा होण्याची शक्यता अत्यंत नगण्य मानली जाते..Premium|Third Mumbai : मुंबईपलीकडे घरबांधणीचा विस्तार; तिसरी मुंबई आणि पालघरकडे वाढता कल.यापूर्वी इतर रुग्णालयांत केलेल्या उपचारानंतरही कॅन्सर पुन्हा परतल्याने पालकांची निराशा झाली होती. अखेर पालकांनी अंबानी रुग्णालय गाठले. यानंतर डॉ. कुणाल गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुटुंबातीलच एका सदस्याच्या हाफ बोन मॅरो बालकात ट्रान्सप्लांट केले. यानंतरच्या काळातील आव्हानावर डॉ. शिल्पा अरोसकर आणि डॉ. गोयल यांच्या पथकाने मात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.