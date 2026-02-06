मुंबई

NMMC Mayor: नवी मुंबईच्या महापौरपदी विजयी झालेल्या सुजाता पाटील नेमक्या आहेत तरी कोण?

NMMC Mayor Sujata Patil: नवी मुंबई महापालिकेत भाजपचा महापौर निवडून आला आहे. सुजाता पाटील महापौरपदी विजयी झाल्या असून उपमहापौर दशरथ भगत यांची निवड झाली.
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या ३० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर विराजमान झाला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्यात आलेल्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले. आज (ता. ५) झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ऐन वेळेस शिवसेनेच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने भाजपच्या महापौर सुजाता पाटील आणि उपमहापौर दशरथ भगत यांची बिनविरोध निवड झाली.

