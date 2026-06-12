मुंबई

Navi Mumbai: सहाय्यक आयुक्त पदभरतीत गोंधळ! क्लिष्ट पॅटर्न लागू, अभ्यासक्रम बदलल्याने परीक्षार्थी संतापले

NMMC Assistant Commissioner Recruitment: नवी मुंबई पालिकेतील सहाय्यक आयुक्त पदभरतीत गोंधळ निर्माण झाला आहे. पालिकेने या प्रक्रियेत अभ्यासक्रम बदलल्याने परीक्षार्थी संताप व्यक्त केला आहे.
NMMC 

NMMC 

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विक्रम गायकवाड

नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या सहाय्यक आयुक्त पदाच्या भरती प्रक्रियेत प्रचंड सावळा गोंधळ समोर आला आहे. सुरुवातीला केवळ १०० प्रश्न आणि २०० गुणांची वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची सरळसेवा परीक्षा घेण्याचे जाहीर करणाऱ्या पालिकेने, आता एमपीएससीच्या धर्तीवर तीन टप्प्यांचा क्लिष्ट पॅटर्न लागू केल्याने उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. बेरोजगारांकडून कोट्यवधींचे परीक्षा शुल्क गोळा केल्यानंतर पालिकेला मुचलेल्या या ज्ञानामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

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Navi Mumbai Municipal Corporation