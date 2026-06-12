Navi Mumbai: सहाय्यक आयुक्त पदभरतीत गोंधळ! क्लिष्ट पॅटर्न लागू, अभ्यासक्रम बदलल्याने परीक्षार्थी संतापले

विक्रम गायकवाड नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या सहाय्यक आयुक्त पदाच्या भरती प्रक्रियेत प्रचंड सावळा गोंधळ समोर आला आहे. सुरुवातीला केवळ १०० प्रश्न आणि २०० गुणांची वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची सरळसेवा परीक्षा घेण्याचे जाहीर करणाऱ्या पालिकेने, आता एमपीएससीच्या धर्तीवर तीन टप्प्यांचा क्लिष्ट पॅटर्न लागू केल्याने उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. बेरोजगारांकडून कोट्यवधींचे परीक्षा शुल्क गोळा केल्यानंतर पालिकेला मुचलेल्या या ज्ञानामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे..पालिकेने १३ डिसेंबर २०२५ रोजी सहाय्यक आयुक्त पदाच्या अवघ्या पाच जागांसाठी सरळसेवा परीक्षा पद्धतीने भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यासाठी खुला संवर्ग एक हजार रुपये आणि राखीव संवर्गासाठी ९०० रुपये असे परीक्षा शुल्क आकारले. सुरुवातीला ४ फेब्रुवारी ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत होती..Mumbai News: प्रणित मोरे शो करणं डॉ. सेजल पवारला भोवणार! केईएम रुग्णालयाचा मोठा निर्णय; थेट कारवाईचे संकेत .मात्र, पालिकेने त्यानंतर चार वेळा अर्ज भरण्यास मुदतवाढ दिली. यामुळे तब्बल १६ हजार २५१ इच्छुकांनी अर्ज सादर केले, परंतु अर्जाची संख्या मोठी असल्याने परीक्षा पद्धती बदलत असल्याचे कारण पालिकेकडून दिले जात आहे. उमेदवारांची संख्या वाढल्याने नियम बदलायचे होते, तर चार वेळा मुदतवाढ देताना पालिकेला हे शहाणपण का सुचले नाही. असा सवाल विचारला जात आहे..आम्ही सरळसेवा भरतीचा सोपा अभ्यासक्रम डोळ्यासमोर ठेवून एक हजार रुपये फी भरली आणि अनेक महिने अभ्यास केला. आता अचानक पूर्व, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत असा डोंगर आमच्यासमोर उभा केला आहे. जाहिरात काढताना पालिकेला अंदाज नव्हता का की अर्ज जास्त येणार? हा आमच्या पैशांशी आणि भविष्याशी खेळ आहे. महापालिकेने सर्व नियम आणि अटी जाहिरात देतानाच स्पष्ट करायला हव्या होत्या. पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाऊ.- परीक्षार्थी तरुण, नवी मुंबई.Mumbai News: खाकी जाणार, सफारी येणार; ठाणे पालिकेतील शिपायांचा गणवेश रुबाबदार होणार.सहाय्यक आयुक्त है वर्ग-१ दर्जाचे आणि जबाबदारीचे पद आहे. सुरुवातीला मर्यादित अर्ज येतील असा अंदाज होता. मात्र, १६ हजारांहून अधिक अर्ज आल्यामुळे सरळसेवा पद्धतीने पारदर्शक निवड करणे अशक्य झाले आहे. गुणवत्ताधारक आणि सक्षम अधिकारी मिळावेत, याच उद्देशाने एमपीएसीसीच्या धर्तीवर परीक्षा घेण्याचे निश्चित केले. उमेदवारांचे नुकसान करण्याचा- पालिकेचा कोणताही हेतू नाही, - सुनील पवार, अतिरिक्त आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.