Navi Mumbai: नवी मुंबईत उभारणार नवं सायन्सपार्क! महापालिकेचा नवा प्रकल्प; कधी होणार खुलं?

सुजित गायकवाडनवी मुंबई : मुंबईतील नेहरू तारांगणाच्याधर्तीवर नवी मुंबई महापालिकेतर्फे नेरुळच्या वंडर्स पार्कमध्ये सायन्स पार्क साकारत आहे. या पार्कच्या पहिल्या टप्प्याचे जानेवारी २०२६ पूर्तता होणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील अंतर्गत सुशोभिकरण आणि प्रदर्शनी बसवण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे..नवी मुंबई शहरात उद्याने आणि मैदाने सोडली तर महापालिकेतर्फे विद्यार्थ्यांकरीता दुसरे विरंगुळा अथवा पर्यटनस्थळ नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांसह अबालवृद्धांच्या ज्ञानात भर घालणारे अत्याधुनिक असे सायन्स पार्क उभारण्यात येत आहे. भौगोलिक आश्चर्य सहीत रोबोटीक्स आणि एआयच्या धर्तीवर जगभरातील नवे तंत्रज्ञानाची माहिती उपलब्ध केली जाणार आहे. गेले पाच वर्षांपासून सुरु असलेले हे काम पूर्णत्वाकडे येऊ लागले आहे. दोन टप्प्यांपैकी पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण होत आले आहे. सायन्सपार्कच्या डोमचे बांधकाम आणि रचना तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे..आत्तापर्यंत ९० टक्के काम पूर्ण करण्यास महापालिकेला यश आले आहे. उर्वरीत १० टक्के काम डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करून जानेवारी २०२६ पासून दुसऱ्या टप्प्यातील काम सुरु होणार आहे. या टप्प्यात डोमच्या आतील सजावट, सुशोभिकरण, विविध प्रदर्शनी बसवणे, विविध कलादालनाची सुशोभिकरण आणि प्रदर्शनी बसवणे, आसन व्यवस्था, विद्युत विषयक उपकरणे बसवणे आदी कामे केली जाणार आहेत..खर्च वाढलाकाम सुरु केले तेव्हा १०५ कोटींचा खर्च होता आता वाढ होऊन १५० कोटी खर्च झाला आहे.२० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळात काम सुरु आहे..केंद्रात काय असणार?जीवन विज्ञान प्रदर्शनी - ५९ऊर्जा विज्ञान प्रदर्शनी - ४०पर्यावरण विज्ञान प्रदर्शनी - ६५यंत्र व हालचाली प्रदर्शनी - ४२अंतशक्त प्रदर्शनी - ४९बाह्य प्रदर्शने कलाकृती - २३सायन्स पार्कच्या आत २७८ प्रदर्शनी बसवण्यात येणार आहेत..जर्मनीहून येणार हलक्या वजनाचे छतसायन्स पार्कच्या इमारतीवर अर्धगोलाकार छत बसवण्यात येणार आहे. अर्धे लोखंड आणि इतर टीकाऊ धातूंपासून तयार केलेले या छताचा आकार १० हजार १२५ चौरस मीटर आहे. या छताला आतून काचेचे आवरण असणार आहे. जेणेकरुन छतावर जेव्हा पावसाच्या धारा कोसळतील तेव्हा प्रतिध्वनी येणार नाही. अशी काळजी प्रशासनाने घेतली आहे..सायन्स पार्क प्रकल्प – प्रगती चार्ट२०१९ : प्रकल्प संकल्पना सादर२०२१ : सिडको मार्फत जमीन हस्तांतरण२०२२–२०२३ : बांधकाम टप्पा सुरू२०२४ : ९०% संरचनात्मक काम पूर्ण२०२६ : प्रदर्शन इंस्टॉलेशन व उद्घाटनाची तयारी.सुविधा ब्लॉक्सइंटरॅक्टिव्ह विज्ञान प्रदर्शनविज्ञान संग्रहालय (Museum Dome)कन्व्हेन्शन / एक्स्पो सेंटरवंडर्स पार्क कनेक्टिव्हिटीप्रस्तावित व्हिंटेज कार म्युझियम विद्यार्थी-प्रयोग केंद्र.फायदेविज्ञान पर्यटनात वाढविद्यार्थ्यांच्या प्रयोगात्मक शिक्षणाला चालनानेरुळ-सेवूड्स परिसरात नवीन ओळखशैक्षणिक कार्यशाळा व फील्ड ट्रिप्स वाढशहराची वैज्ञानिक प्रतिमा मजबूत.