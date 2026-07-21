Navi Mumbai: परीक्षेच्या 24 तास आधी भरती रद्द! १८ हजार ९३० उमेदवारांमध्ये संभ्रम, नवी मुंबई महापालिकेत स्थगन प्रस्ताव

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या सरळ सेवा भरती प्रक्रियेवर ऐनवेळी राजकीय वादाचे सावट आले आहे. गट अ, गट ब आणि गट क असा तीन गटांमधील एकूण १३२ पदांसाठी मंगळवार (ता. २१) आणि बुधवारी (ता. २२) होणाऱ्या ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षेच्या अवघ्या २४ तास आधी ती स्थगित करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला. .परीक्षेची संपूर्ण तयारी पूर्ण झाली असून, उमेदवारांना प्रवेशपत्रे (हॉल तिकीट) ही वितरित करण्यात आली आहेत. अशा परिस्थितीत ऐनवेळी स्थगन प्रस्ताव मांडल्याने राज्यभरातील तब्बल १८ हजार ९३० उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. या निर्णयामुळे बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, या उद्देशाने शासन स्तरावरून सर्वसाधारण सभेचा निर्णय निलंबित करण्यात आला असून, नियोजित परीक्षा होणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे..Pune Mumbai Missing Link: १२४९ मिमी पाऊस झाला तरी मिसिंग लिंक सुरक्षित राहणार, १ हजार वर्षांच्या पर्जन्यमानाचा वेध; मुंबई आयआयटीचा अहवाल.नवी मुंबईतील स्थानिक तरुणांना आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे, या मागणीवरून सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विशेष लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी या विषयावर आक्रमक भूमिका घेत स्थगन प्रस्ताव मांडला..राज्यभरातील उमेदवारांसाठी भरती खुली ठेवल्यास नवी मुंबईतील स्थानिक तरुणांवर अन्याय होईल, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. सेवा भरती नियमावलीत बदल करून स्थानिकांना आरक्षण किंवा प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्यासाठी नवीन प्रस्ताव आणावा आणि तोपर्यंत भरतो प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी मागणी सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरून करण्यात आली होती..आयुक्तांचा इशाराभरती प्रक्रिया या टप्प्यावर थांबवल्यास त्याचे कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात याची जाणीव महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सभागृहाला करून दिली. प्रशासन, पोलिस आणि परीक्षा यंत्रणेची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. महापालिका ही निमसरकारी संस्था असल्याने ही भरती केवळ नवी मुंबईपुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही. या टप्प्यावर परीक्षा रद्द केल्यास न्यायालयीन वाद निर्माण होऊ शकतात आणि त्याचा फटका महापालिकेलाच बसू शकतो, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र लोकप्रतिनिधींनी हा इशारा नाकारत स्थगन प्रस्तावावर ठाम भूमिका घेतली..Nashik Milk Collection : नाशिक विभागात खळबळ! FDA च्या धडक कारवाईनंतर तब्बल 2 लाख लिटरने दूध संकलन घटले; काय आहे नेमकं प्रकरण?.परीक्षा वेळापत्रकानुसारच : आयुक्तनवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सरळसेवा भरती २०२५-२६ अंतर्गत २१ व २२ जुलै रोजी होणारी ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडणार असल्याचे महापालिकेने सोमवारी अधिकृत जाहीर सूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द झाल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला असून, राज्यभरातील हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यासाठी नवीन सेवाभरती नियमावली लागू होईपर्यंत सुरू असलेली भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.