NMMC Election Result: नवी मुंबई महानगरपालिकेत भाजपचा झेंडा फडकणार? शिंदेसेनेची भक्कम कामगिरी; कोण किती जागांवर आघाडीवर?

NMMC Election Result 2026: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल समोर येऊ लागले आहेत. सुरुवातीच्या ट्रेंडमध्ये नवी मुंबईत भाजप आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. तर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. काँग्रेसने अद्याप आपले खाते उघडलेले नाही. हे सुरुवातीचे ट्रेंड असले तरी, सर्व जागांचे निकाल येण्यापूर्वी मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई मतदारसंघात आतापर्यंत कोणता पक्ष आघाडीवर आहे आणि कोणता उमेदवार जिंकला याची यादी समोर आली आहे. .नवी मुंबई निवडणुकीच्या ताज्या निकालांमध्ये, भाजप ६७ वॉर्डमध्ये आघाडीवर आहे. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना ३३ वॉर्डमध्ये, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना २ वॉर्डमध्ये आणि इतर १ वॉर्डमध्ये आघाडीवर आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेत एकूण २८ वॉर्ड आहेत जे १११ जागांचे प्रतिनिधित्व करतात. गुरुवारी या ११ जागांसाठी ९.४८ लाख मतदारांनी मतदान केले. मतमोजणीसाठी एकूण आठ मतदान केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, जिथे मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने निर्णायक आघाडी घेतली आहे आणि ६६ जागांवर आघाडीवर आहे. भाजप - ६६काँग्रेस - ०शिवसेना (एकनाथ शिंदे) - २४शिवसेना (उद्धव ठाकरे) - १राष्ट्रवादी काँग्रेस - ०.नवी मुंबई शहरात २८ प्रभागांमधील १११ नगरसेवक निवडण्यासाठी सुमारे ९.५० लाख मतदारांनी मतदान केले. नवी मुंबईत ९,४८,४६० पात्र मतदार आहेत. ज्यात ५,१६,२६७ पुरुष आणि ४,३२,०४० महिलांचा समावेश आहे. १८५ ठिकाणी एकूण १,१४८ मतदान केंद्रे उभारण्यात आली होती आणि ४९९ उमेदवार रिंगणात होते.